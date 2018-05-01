夏威夷火山熔岩威胁居民“后路”-一条高速公路被阻断，威胁部分居民撤离路径

徐勇（新华社专特稿）

美国夏威夷群岛基拉韦火山本月初开始新一轮爆发至今，19日出现第一例致人严重伤害事件。

同时，一股熔岩阻断一条高速公路，威胁夏威夷群岛最大岛屿比格艾兰岛上部分居民撤离火山临近区域的“后路”。

出现首例严重伤人事件

夏威夷县发言人珍妮特·斯奈德说，诺尼农场路一名屋主“坐在（自家）三层楼露台上，遭一块熔岩溅落物击中”。

按照这名女发言人的说法，火山熔岩溅落物击中那名男性屋主的小腿，砸坏他脚下“所有东西”。只是，与这起熔岩伤人事件相关，地方当局没有其他更多细节。

斯奈德介绍，熔岩溅落物最重可以与一台家用电冰箱相当；单纯凭借温度，即使细小溅落物，一旦击中人体，也足以致人丧生。

基拉韦火山是全世界最活跃火山之一，本月3日再次爆发，迫使比格艾兰岛两个居民区大约2000名居民撤离家园，19日以前没有任何人员死亡或受伤报告。

这些居民接到当局强制疏散令，缘由是居民区附近地面因为火山爆发出现至少22条裂缝。

第11号公路被阻断

在基拉韦火山以东大约40公里处，先前溅落的熔岩即使已经部分冷却、接近凝结，依然损毁44座住宅和其他一些建筑物。

最新动态是，熔岩19日额外摧毁4座住宅。

按照地质学家的解释，火山口喷射出的熔岩会渗入地下，在远处地面裂缝处“冒出”，危及生命和财产。美国地质勘探局科学家温迪·斯托瓦尔在一场电话记者会上通报：“来自火山口的岩浆已经抵达。”

当天，两条地面裂缝中冒出的熔岩合流成一条“小溪”，依照夏威夷县民防部门推测，如果保持现有熔岩流淌方向和速度，可能在当地时间19日后半夜阻断第137号公路，即部分比格艾兰岛部分沿海居民的撤离路径之一。

美国国家公园管理局发言人杰茜卡·费拉卡内通报，与第137号公路临近的第11号公路无法通行，国家公园管理局人员正在动用铲车，尝试清理将近1.6公里路段上已经凝固的熔岩。

夏威夷国民警卫队警告，如果更多道路遭熔岩阻断，可能针对更多居民下达强制疏散令。

基拉韦火山再次爆发

面临熔岩和有毒气体威胁以及预期基拉韦火山会再次爆发，即使没有收到强制疏散令，更多居民选择自愿撤离。

据一名路透社记者观察，当地时间19日下午大约4时，火山爆发一次；午夜前后，火山再次爆发，伴以巨响，火山灰升腾至大约3000米高度……

“我们已经看到（火山）正在向外清理（内部）系统，”地质勘探局夏威夷火山观测站地质学家卡罗琳·皮尔切塔说，“我们把它称作（再次大规模爆发前）‘清嗓子’。”

皮尔切塔说，火山再次爆发时，温度相对更高、黏性更大的熔岩可能构成类似基拉韦火山1955年大规模爆发时的景象：熔岩形成“喷泉”，喷射高度达到大约180米。

地质勘探局科学家斯托瓦尔则提醒，更多熔岩正由地下升至地面，“会产生更多‘溪流’，抵达（相距火山）更远的地方”。

基拉韦火山过去35年不时喷发，影响主要局限在周边30公里以内。