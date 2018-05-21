澳大利亚的“国民癌”

徐惠芬

说起黑色素瘤，许多人听说过但并不清楚到底怎么回事，还有许多人是看了《非诚勿扰2》后，才知道有黑色素瘤这么厉害的癌症。黑色素瘤有“癌中之王”之称，死亡率高、转移率高，是世界上最难治的癌症之一。

但对于澳大利亚人来说，黑色素瘤非常常见。有多常见呢？澳大利亚人口差不多2400万，今年预计有约1.4万人会被确诊患有黑色素瘤； 每5个小时，就有1个澳大利亚人死于黑色素瘤； 黑色素瘤也是澳大利亚15-39岁人群患得最多的癌症。

澳大利亚的黑色素瘤发病率也远高于欧美国家。和北美国家相比，澳大利亚的黑色素瘤发病率要高出一倍多；和欧洲国家相比，澳大利亚女性黑色素瘤的发病率比欧洲女性高10倍，男性则更是高出20倍。考虑到白人的黑色素瘤发病率最高，可想而知，与非洲国家或亚洲国家相比，澳大利亚的黑色素瘤发病率又得高出多少倍。

得癌症可不仅仅是运气差，地理环境也有关系。澳大利亚靠近南极臭氧空洞，紫外线强烈。此外，澳大利亚阳光也是出了名的，夏日万里无云，阳光充足，这些对于黑色素瘤来说，都是理想环境。

文化也有关系。澳大利亚人喜欢健康的古铜色，所以有了大太阳，不会撑一把伞防晒黑，而是躺在躺椅上、草地上或沙滩上，晒完身体这一面晒那一面。

澳大利亚人还爱去日光浴室。2016年-2017年的一项调查显示，11%的澳大利亚成人去过日光浴室。

有意思的是，在澳大利亚，商业日光浴室是违法的，自2014年起就禁止了。因为研究表明日光浴与黑色素瘤发病率紧密有关。但是，鉴于旺盛的市场需求，冒出了很多地下日光浴室。前不久，澳大利亚黑色素瘤机构就发声，要求政府严厉打击非法日光浴室，称这要的可是澳大利亚人的命。

话说，为了降低黑色素瘤发病率，澳大利亚政府也是想尽办法，关闭商业日光浴室只是其中一招。自1981年以来，澳大利亚政府就教导国民在阳光下要“戴上帽子，穿上外套，涂上防晒霜”。防治黑色素瘤的教育，更是从幼儿到工作场所，几乎全面覆盖。

虽然与黑色素瘤的抗争仍任重而道远，但在政府的积极干预下，近几年，澳大利亚黑色素瘤的发病率得到了控制，而另一个大洋洲国家——新西兰的黑色素瘤发病率则持续攀升，终于在2016年超过澳大利亚，成为全球黑色素瘤发病率最高的国家。每10万新西兰人中就有50人罹患黑色素瘤，而澳大利亚人对应的这一数值为48。

话说新西兰和澳大利亚一样，也接近南极臭氧空洞，但阳光没澳大利亚那么充足，但现在，黑色素瘤发病率却超过了澳大利亚，或许还与防晒教育做得不如澳大利亚充分有关。

我们呢，无论到了澳大利亚还是新西兰，要是碰上大太阳，也别忘了“戴上帽子，穿上外套，涂上防晒霜”，毕竟这两个国家离南极臭氧空洞近，紫外线可不是一般般的强。