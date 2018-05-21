公民办同招政策效应显现，民办小学面谈基本都未涉及计算、识字等-折飞机、搭积木，民办小学面谈“好玩”

晨报记者 朱晓芳 林颖颖 杨青霞 实习生 包艺池

刚刚过去的双休日，是本市民办中小学招生面谈日。实施公民办小学同招新政的第一年，民办小学面谈日都安排了些啥，成为家长关心的热点。

晨报记者兵分多路，前往多所民办小学探访发现，公民办同招政策效应显现，报名参加民办小学招生面谈的人数，相比往年有明显的下降，而校方在面谈的安排方面，也主要以情景创设、活动安排等方式，考察孩子的语言发展、动手能力、行为习惯等，基本都未涉及计算、识字等学科内容。

报名情况：家长不再一窝蜂选民办

昨天上午8点50分，记者来到东展小学，看到学校门口约有20多位家长，一手打着雨伞一手牵着孩子在门外等候。很快学校的两位老师走出校门口给家长发放入校挂牌，拿到挂牌的家长和孩子依次进校，参加面谈。

与现场家长的攀谈中记者了解到，今年参加东展小学招生面谈的人数，比往年有所下降。

“往年家长抱着试试看的心理，非理性地一窝蜂报民办小学，今年公民同招政策一实施，这一情况显然有所抑制。”一位陪孩子参加面谈的爸爸对记者说，他身边的一些熟人，起初有让孩子“搏民办”的想法，在新政出台之后，直接打消了这个念头，安心地选择对口公办。

周六是热门民办小学招生面谈的第一天，上午八点半左右，网上报名成功的小朋友在一位家长的带领下，分批进入了学校，一般一批面谈用时约一小时左右，整个上午共有三批学生入校面谈。

尽管没有透露今年参加面谈的具体人数，不过，上外附小校长王石兰表示，今年公民同招，且上外附小只招收第一志愿的学生，所以报名人数较往年有所下降。

来自市教委的统计数据显示，2018年上海市幼升小信息登记18.04万人，由于今年实施公民办小学同步招生政策，其中报名民办小学1.99万人，预计报名录取比为1.4:1，而2017年幼升小信息登记16.77万人，其中报名民办小学3.74万人，报名录取比为3:1。相比去年，今年报名民办小学的数量下降明显。

业内分析认为，数据变化的背后，说明在本市相继出台幼升小公民办同步招生、中考改革方案明确市实验性示范性高中名额分配综合评价录取向不挑选生源学校倾斜的政策后，政策导向效应显现，家长选择更加理性。

面谈情况：考察孩子自信心、自律性

在东展小学的校门口，一位结束面谈的小男孩走出校门后，滔滔不绝地给妈妈讲故事。

“我刚才给妈妈讲的是关于熊的故事，这是刚刚学校老师讲给我们听的，面谈一点也不难，老师让我们叠衣服和折纸选一个。我选择了折纸，然后叠了个爱心，老师还让我们搭积木，给我们讲故事。”小男孩告诉记者。

需不需要娃有一定的识字量？用不用教娃简单的加减计算？公民办小学同步招生新政之下，民办小学招生面谈日，都安排些什么内容，这是广大家长比较关心的。

记者采访发现，民办小学虽然存在一定的录取比例，但提前给孩子补习所谓幼小衔接的内容，比如背古诗，学拼音之类，在面谈当天基本上派不上用场。

比如宏星小学的面谈，安排有剪纸活动、看图形、做一些简单的比较等等，孩子们普遍反映，既有趣又好玩。

参加完上外附小面谈的一些小朋友向记者回忆说，面谈的安排有折纸飞机、看书、找图案规律等，并没有学科类知识的考察。

王石兰表示，今年学校面谈的考察形式和类型与去年差不多，市教委在部分民办学校会进行评估指南试点，上外附小虽然今年不在试点学校之列，但依旧根据市教委的五个方面进行考核，即“运动健康、语言发展、科学认知、自我和社会性、学习品质”，面谈时主要考察学生的自信心、自律性、语言表达能力、动手能力、记忆性、集中性等。

其他情况：公办小学第一批验证结束

本市义务教育阶段民办中小学招生面谈结束后，民办学校招生将实施按志愿分批次录取。5月21日-5月22日进行第一志愿录取，5月24日-5月25日进行第二志愿录取，5月27日进行第三志愿录取（限初中）。

学生家长应在规定的时间内，通过短信或“上海市义务教育入学报名系统”完成确认工作。

为落实公民办小学同步招生，民办小学面谈同时安排了本市公办小学第一批验证。今日起，各区对通过第一批验证的适龄儿童，陆续发放公办小学入学告知信息。