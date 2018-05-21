“婚姻步道”亮相杨浦滨江

记者 陈里予

晨报讯“家不是一个地方，家是一种感觉。”“娃和你，就是我的诗和远方。”“包容比自由更重要”是保证家庭和谐的重要因素……收录精选了30条“婚姻物语”的“婚姻步道”昨天在杨浦滨江亮相。第三届杨浦“家庭开放日”经过前期1个多月的征集，收到了600多条来自全市夫妻的“婚姻物语”。

记者看到，30条婚姻物语风格迥异，“穿上防辐射服的你，那一刻光芒四射，比任何一个身着高定走秀款的模特都美。”——如今的“奇葩二宝爸”，回忆起初为人父的起点时分，有婚姻重要时刻的甜蜜；“没有你十年如一日的照顾和守护，我哪里有勇气活到现在！”——婚龄58年，今年85岁的冯云映患帕金森10年，感谢毫无怨言照料自己的老伴，也有这样来自真实老夫妻发自肺腑的动情表白。

据杨浦区婚姻登记中心主任虞维婷介绍，投来600多条“婚姻物语”的夫妻中，有金婚夫妻、准备领证的新人、刚从两人世界升级到三口之家的、准备冲刺钻石婚的老夫妻，“我们希望呈现的是婚姻不同阶段的百种回味。人们或许能够在这里找到一点启迪、勇气，或是共鸣，而我们希望传达给新人的是经历婚姻漫漫长路所需要的决心、好的心态、积极的婚姻价值观。”

昨天，10对新人在这条百米“婚姻步道”上体味“漫漫婚姻路”。记者看到，在婚姻步道起点处，新人需要经历“默契考验”，新郎蒙眼摸手，找寻到自己的新娘即可出发，在婚姻步道的“育儿”段，两人牵着公仔前行，意味着从此婚姻路上需要共同面临养育孩子的责任和由此带来对两人关系的考验；在最后30米，新郎背上新娘冲刺，奔向终点“胜利之吻”。“真的就像经历了一次50年的婚姻之路，从相识甜蜜到后面养娃、互相扶持、相濡以沫！”参与活动的新人卢小姐告诉记者，“从来没有想到，能够在这么浪漫的杨浦滨江举行颁证仪式，更有意义的是，这条5·20婚姻步道上的婚姻物语戳中了内心，更引发了自己对婚姻更深度的思考。”