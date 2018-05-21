又一套上海教辅书出口英国，这次是《三招过关》-英文版《一课一练》受到上海家长青睐

记者 李星言

晨报讯 继《一课一练》后，又有一套上海小朋友熟悉的教辅书要出英国版了！昨天，华东师大出版社宣布，《三招过关》（英国版）已正式签约。网友笑称，“外国小朋友又要被虐哭了！”

华东师大出版社王焰社长介绍，该社与英国的哈珀·柯林斯出版社签订了“上海数学项目”战略合作计划，该计划由多个模块组成，此前引发关注的《一课一练》（英国版）就是其中的重要内容，围绕着《一课一练》（英国版）11册，双方还合作开发了教师用书、家庭作业指导用书在英国出版使用。今年5月，双方又签约出版《三招过关》（英国版），这是“上海数学项目”的口算部分。

据介绍，《三招过关》 是一套训练心算能力的教辅，极具中国数学教学特色。作为“上海数学项目”的口算部分，双方早就有规划，它的呈现方式，经过仔细的研究和论证，最近达成了共识。《三招过关》（英国版）与《一课一练》（英国版）一样，根据《三招过关》中文版的内容与理念，按照英国国家课程标准来改编。将出版1-6年级，分上下册，学校版和家庭版，共计24册。

有意思的是，英文版《一课一练》 还受到了许多上海家长的青睐。市北初级中学校长何强认为，想要把教师在课堂上所教的内容，转化为学生自己的知识和技能，独立地完成课后练习必不可少，完成《一课一练》这类课后练习，是教学过程中的必要环节。对大多数学生来说，《一课一练》上的题目难度足矣，“最近听说《一课一练》有直接翻译的英文版，一部分数学能力强、英语基础好的学生正合适，对数学、英语两门课程的学习都有帮助。我们学校约有三分之一学生适合用这本书。”

此外，出版社透露，华东师大出版社还将打造《一课一练》课程项目，拓展一课一练，定位同步学习与辅导，启动线上版的“一课一练同步学习与辅导”和线下版的“一课一练学习中心”，打造一个适合参加中高考学生水平的课程。