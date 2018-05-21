本周雨水频繁，气温缓缓回升-周四最低温为16℃，周五最高29℃今小满有短时阵雨

记者 徐妍斐

晨报讯 即将进入“小满”节气的申城，明明已经是夏天，但最高气温不足20℃，比凉爽更“冻人”了一些。好在新的一周，申城的气温将开始缓慢回升，但雨水依然频繁。

在全国大范围高温后，全国又迎来持续阴雨。申城气温降得厉害，上周末在绵绵细雨中，穿着单衣就得加件外套了。

从目前预报来看，本周降水有点频繁，差不多5天预报都带上了“雨”字。今天虽然暖切比较靠西边，但水汽条件较好，云系较多，为阴到多云有短时阵雨的天气。明天受低压影响，为阴有时有阵雨的天气，好在过程比较短，周三将转为多云的天气。

像周三、周四这般短暂的、非晴即多云的雨水间歇期比较难得。双休日受暖湿气流北抬以及冷空气扩散影响，本市有阵雨或雷雨。

从天气预报趋势可以看出，未来一周升温较缓慢，周一到周四最高气温均未超过25℃，而周四的最低气温仅16℃，早晚有些微凉。周五最高气温或将升至29℃，但周末又将小幅度回落。

今天10时14分，将迎来夏季的第二个节气——“小满”，此时夏熟作物的籽粒开始灌浆饱满，但未成熟，是为“小满”。俗话说，“小满不下，黄梅偏少”，长江中下游地区，如果这个阶段雨水偏少，那就说明太平洋的副热带高压势力较弱，位置偏南，意味着到了黄梅时节，降水可能偏少。去年小满期间雨日约4天，较平均雨日数偏低，梅雨长度也较常年平均少了5天左右，可见小满时节降雨量与黄梅时节的存在一定的正相关关系。