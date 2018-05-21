小满，持盈保泰心宜谦

岳强

连日阴雨中，“小满大满江河满”的节气小满就到了。今年小满前夕的时风天气与节气物候描述是十分吻合的。

小满，为夏季六气的第二气。此时天气就像北方蒸馒头差不多，需要热一热、凉一凉、下下雨，这样小麦的麦粒才能“至此小得盈满。”

当然，我们对节气物候的理解和认知，不能仅仅从农时层面来简单粗暴的理解为农耕文明的产物，也不能将其玄学化神秘化，而是从人与自然的和谐生存角度去观测和体认，这样会更接近传统的节气真相。

顾炎武在其 《日知录》 中写道：“三代以上，人人皆知天文。七月流火，农夫之辞也；龙尾伏辰，儿童之谣也。后世文人学士有问之而茫然者矣。”上古之人衣食住行，皆自观天象来定，彼时人们对自然的观察力是相当敏锐的，就像老农民会看云识天气一般平常。所以，廿四节气皆是长期观测积累总结的日用生活人事之实用历法。像小满三候所描述虽为植物生态，但其隐喻却与人事有很大关系。

小满初候苦菜秀。现在的通常说法是作为野菜的苦菜。但从饮食文化的角度来追溯的话，秦汉以前的苦菜有可能指的是“茶”。若从《尔雅》释“秀”之意看，“不荣而实谓之秀，荣而不实谓之英。”茶似乎更接近此意。茶人都了解，谷雨前的茶苦味淡，立夏后，茶“感火之气而苦味成”，此时茶性更为苦寒，正是祛心火之良药。从药草偏性来平衡身心五行能量的角度来说，小满初候苦菜秀是提醒人不要急躁上火啊。

小满二候靡草死。在《礼记》注中认为，靡草为“草之枝叶而靡细者”。古人观察自然生态发现，“凡物感阳而生者，则强而立；感阴而生者，则柔而靡。”由此来看，靡草属于至阴之气所生植物，所以当阳气炽盛时，无法适应则死去。小满初候提醒应气则不能上火，二候则提醒应气要懂得适应。

小满三候麦秋至。秋为百谷成熟之际，而此於时虽为孟夏，对于小麦却是收成时节，所以，小满三候称为“麦秋至”。在易经《彖传》中写道：“天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦，尊而光，卑而不可逾，君子之终也。”大意为人之处事原则，是厌恶骄盈者而喜好谦恭者。天地鬼神人皆好谦之德，此谦之所以亨也。收成之时，如何守成？谦，即小满，也是易经64卦中最吉之象。2013年5月21日小满节气时，我在晨报物候日志专栏就写过《小满将盈之时，你谦了吗？》，2014年又写了《人生，小满就好》。2017年小满节气又写《小满，言行谦和真知足》都是围绕小满节气的这个“谦”字做文章。所以，如果问哪个汉字最能代表小满节气的表意，那就是“谦”。

“谦逊、谦和、谦让”这是人生节气中的小满三候之应象，在那看似虚伪礼俗的表象之下，隐藏着中国人的输赢观。胜之，感谢对方“承让”；得之，感恩对方“抬举”；共谋之时，则强调“求同存异”。

天下势，没有一个常一不变的输赢成败，所以中国人以“和”为赢，以“谦”为相，这才是最高明的守成之道，此亦是小满三候的真相。