从网红奶茶到网约车消费体验，从挑战行业潜规则到叫板跨国企业-上海市消保委始终为消费者“代言”

晨报首席记者 李芹

“奶茶界又出大事了！”“网约车平台，你怕了吗？”“房产中介五大陷阱！”……这些年来，上海市消保委的每一次亮相，都令无数消费者为之“打call”。这是为何？

原来，市消保委总是切中消费者呼声最高的领域，通过比较试验、消费体察等方式提供专业意见，帮着消费者擦亮眼睛，同时积极地向政府部门建言献策，推动立法立规立标。

通过头脑风暴选定项目

消费领域千千万，市消保委怎么能每一次都选对呼声最高的项目呢？“头脑风暴。”上海市消保委秘书长陶爱莲道出四个字。

原来，市消保委有工作人员38人，这些人平时会定期进行头脑风暴以积累线索，所有的项目几乎都是线索互相PK后的结果。拿曾经湿纸巾检测来说，当时，消保委有一批工作人员升级成为新手妈妈，在头脑风暴中，大家不约而同地提出：宝宝容易红屁股，是不是因为纸尿裤不够透气？

不过，市消保委智囊库的专家不这么看。专家说，我国将湿巾归类于一次性使用卫生用品，而实际上湿巾在皮肤上会停留，所以在一些发达国家，湿巾是属于驻留化妆品范畴，两者之间最显著的区别就是防腐剂能否添加。

于是，市消保委放弃了纸尿裤的检测，将检测目标锁定湿巾。结果显示，抽检50件湿巾样品，21件检出国际禁用防腐剂CIT（甲基氯异噻嗟啉酮），25件婴幼儿用湿巾中12件检出CIT，这也是造成宝宝红屁屁的“元凶”。

当市消保委将相关《建议函》提交后，受到了全国人大常委会《消费者权益保护法》 执法检查组的肯定。

新消费模式更需消保委

类似种种和市民生活密切相关的各类检测、调查还有很多。各大网购平台的兴起，使得传统消费习惯发生了很大改变，但也导致了种种新问题的产生。

其中，最受到关注的莫过于网约车了。市消保委发布的2018网约车消费评测显示，滴滴、易到和神州网约车三大平台的平均加价率接近两成，加价幅度达到1.21倍，部分平台还存在实际车辆与平台登记不符、加价规则不明确、实际计价规则与约定计价规则不一致等问题。

“新的技术手段下，消费模式已经出现很大变化，对我们来说，要当好消费者的守护神难度越来越高。”市消保委副秘书长唐健盛告诉记者，之前媒体曾反复报道的“大数据杀熟”其实就牵涉到新消费模式下消费者的权益问题，当数据、信息尽数掌握在一家企业或者一个平台时，消费者的自我保护能力是很弱的，需要消保委这样的组织出面来维护消费者权益。

因维护消费者屡获嘉奖

近年来，预付性消费一直是投诉热点，部分企业设施不到位、承诺不兑现，甚至无资质发卡、关门卷款跑路等问题，引发了一系列群体性消费纠纷。陶爱莲告诉记者，2016年10月，市消保委联手长宁区消保委启动了首例支持消费者集体诉讼，最终全部实现了消费者退卡的合理诉求。此次诉讼获胜，为探索预付性消费纠纷的化解提供了新途径。

除了向这种行业潜规则说不外，消保委还敢于向跨国企业叫板。

2017年底，针对不少消费者反映的苹果手机“降频门”事件，市消保委主动向苹果总部发出查询函，要求苹果公司答复并整改。目前，苹果上海公司和苹果总部就保障消费者知情权和选择权，提交了整改意见。

正是始终将消费者放在心中，市消保委获得了一系列的荣誉称号：先后获得全国“工人先锋号”、“上海市文明单位”等荣誉称号；2014年12月，作为唯一的地方消费者组织被中国消费者协会授予“中国消费者保护运动30年消费维权贡献单位”；2015年、2016年分别荣获“集体三等功”“集体二等功”；2017年5月被上海市总工会授予“五一劳动奖状”；2018年4月，被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”。