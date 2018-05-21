勇者风范尽显-周杰伦携手帝舵表诠释#天生敢为#宣言

文 麦凡

有人说他的音乐很经典，中国风韵味悠远、饶舌快歌态度十足；有人说他很有天分创意不断，音乐、电影他无所不能；而他却这样看待自己的天分：“天分不代表什么，我只是#天生敢为#。”他是唱作歌手、是演员、是导演，也是许多人心目中的偶像——周杰伦。不拘泥于一种身份的他，不断挑战极限，多面且敢于突破，从中国台北到美国好莱坞，无论下一个挑战在哪儿，他早就已准备好全力以赴。

继大卫·贝克汉姆、Lady Gaga之后，如今，周杰伦强势加入帝舵表家族，携手践行#天生敢为#的品牌宣言。

天生无畏，敢想敢为

凭借不断突破创新获得“亚洲流行天王”称号的周杰伦，可谓“天生敢为”的最佳诠释者之一。出生于中国台湾一个普通教师家庭的他，自幼就展现出了非凡的音乐天赋，钢琴、大提琴、小提琴、吉他、尤克里里，在他手中都能变奏出悦耳曲调。

2000年，凭借自身出众的音乐素养及词曲创作能力，正式以歌手身份出道的周杰伦势不可挡，他大胆且极富创造性地将 R&B及电子乐等欧洲音乐风格与亚洲古典音乐相融合，开创属于自己的“周式曲风”，专辑销量也频频突破百万张。

出于对音乐文化的向往及对于创造跨音乐文化形式的渴求，2007年，周杰伦成立了自己的唱片公司——杰威尔音乐有限公司（JVR Music），融合电子音乐与亚洲流行音乐，进一步丰富“周式曲风”的内涵与魅力。他再一次用天才般的创造力证明，担任音乐制作人所做的这一切尝试，正是亚洲大多数年轻人对音乐文化的迫切追求。

显然，周杰伦能发挥其天分与灵感的领域不止作词、作曲及音乐制作，他还多次亲自担纲音乐录影带的导演，其中也包括他自己的音乐作品。作为一名成功的广告导演，他将自己从乐迷那里感受到的情感，通过镜头转化成深刻的灵感，传递给更多人，获得亚洲及美国无数圈中人士的认可。

突破、无畏、敢为，可以说是周杰伦演艺生涯的几大关键词，不满足于既有成就的他，选择了跳脱出音乐世界，进军大银幕。在出演了多部亚洲巨制影片及好莱坞大片后，周杰伦以实力证明了自己的才华不仅局限于音乐舞台，他对电影拥有同样敏锐的直觉和惊人的天赋。包括两部由他亲自编剧并执导的影片在内，其作品均获得业内人士称赞。

演员、导演、编剧，纵使不断尝试突破各种身份和角色，音乐始终是他从未放弃过的挚爱。他的每张专辑一经发行，便迅速抢占亚洲各大音乐排行榜前列。

除了工作外，周杰伦还热心公益，积极倡导并推动慈善事业发展。2008年的汶川大地震及这些年来在台湾地区发生的地震，他都第一时间伸出援手，作出表率。作为富邦慈善基金会大使兼捐款人，他时常身体力行，为他关注的贫困及残障儿童的福利与教育问题尽一份心力。2016 年，他还加入了“国际野生救援”（WildAid）行动，宣传抵制犀牛角、鲨鱼鳍、象牙以及世界上其它濒危动物制品的一切买卖和杀戮行为。

致敬品牌起源和制表传统

独特的品位加之无可挑剔的专业素养，让周杰伦在挑选腕表时一样带有鲜明的个人风格。他选择的全新帝舵1926 腕表，是一款极其精致且低调的机械腕表，将传统钟表美学与当今卓越的制表工艺完美融合。

忠于经典，却不安于现状，帝舵表的气质与周杰伦完美契合。此次双方携手，诠释#天生敢为#宣言，也势必将把品牌的“天生敢为”的精神在全球范围内掀起更大浪潮。

1926系列机械腕表

彰显帝舵表品牌理念

亲民价格、精致工艺及品质优异，这是全新1926系列机械腕表的圈粉利器，同时也彰显了帝舵表的品牌理念。

帝舵表推出1926 系列，重申品牌将仍致力秉持瑞士高级制表工艺的传统价值观，精湛卓越的机械工艺和历久不衰的精密设计密不可分。而取名为1926 系列亦为纪念品牌创办人汉斯·威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）于1926 年注册了“The Tudor”商标，创办帝舵表。此系列秉承帝舵表的理念，严格遵循自创办以来一直坚持的发展方向，集技术与美学于一身，以至臻工艺超越各种限制。

#浮雕表盘

帝舵表的传承

1926 系列表盘尽现帝舵表注重细节、一丝不苟的态度。圆拱形设计增添复古风情，表盘中央点缀精致的浮雕饰纹，令人不禁忆起帝舵表的起源，并与柔滑的分针刻度形成微妙对比。表盘有银色、蛋白色和黑色多种选择，棱面箭头形钟点标记之间镶饰双数阿拉伯数字，此外，还有镶钻单数钟点标记的款式可供选择。

#金属表带

美学特色融合实用功能

从一开始，金属表带就是帝舵表的重要设计。除了作为配饰，更是帝舵表美学特色与实用功能的象征。因此，1926 系列的表带亦经特别设计制造，融舒适贴合、精致优雅和优良品质于一身。这款表带共有7 排不同尺寸的链节，紧密贴合手腕曲线。外侧的链节经磨砂工艺处理，中间的链节经磨光工艺处理，多种工艺令腕表更添优雅气质。以帝舵表悠久的技术组装，使表带兼具灵活和坚固的特性。

#经典腕表

性能卓著男女皆宜

1926 系列传承瑞士制表传统及品牌的至臻工艺，搭载坚固可靠的自动上链机械机芯。表盘上的经典“ROTORSELF-WINDING”（自动上链摆陀）标记突显腕表机芯性能卓越。此腕表精雕细琢，动力储备达38 小时，具备时针、分针和秒针，3 点钟位置设有日历窗。备有精钢款和金钢款，并有28、36、39 及41 毫米四种尺寸选择，男女皆宜，尤其是钟情美丽物件的人，更会爱不释手。表壳以精钢制造，完全磨光，防水深达100 米（330 英尺）。四种尺寸表款均可选配玫瑰金外圈，玫瑰金色光泽不仅突显表盘细节，更烘托出精钢上链表冠，相互辉映。