“最美公交风景线”吸引周末兜风客

■线路优化后日均客流成倍增加，年内还将有新车型投入运营

■一条新浦西滨江观光线正在规划，可从南浦大桥通至北外滩

晨报记者 钟晖 通讯员 贺昉

一路处处有风景的首条沿江公交线路——浦西滨江1路开通至今已近4个月，期间还经历过一次延伸运营。这条线路行走于徐汇滨江公共空间，以南浦大桥为原点，抵达长华路华泾路，被称为“最美公交风景线”，目前的客流量已经是运营初期的数倍之多。



呈现艺术人文休闲特色

滨江1路沿黄浦、徐汇滨江向徐浦大桥辐射，先后途经彼岸艺术空间、上海当代艺术博物馆、上海儿童艺术剧场、世博会博物馆、龙美术馆、西岸艺术中心等众多文化艺术场馆，具有艺术人文休闲线路的特色。`上周六，上午10点多，虽说天公不作美，天空阴沉，但在滨江1路靠近南浦大桥的终点站内，乘客已将车厢坐满。车身涂彩的快充式纯电动客车整洁美观。迎接乘客进入的车厢地板极低，一脚即可踏入。“我们先期采用一级踏步的10米电动公交车，未来还将投入新车型，可运用智能辅助驾驶，加强车联网技术应用，支持智能调度，能对超速、驾驶员违操等情况自动发出预警提醒。这一车型目前正在研制，预计今年四季度可投入线路运营。”车队副队长谢鼎透露说。

据乘务员介绍，眼下工作日每天客流量为700人次左右，双休日天气好的时候，每天客流量能超过2000人次。

“下一站龙华东路蒙自路站，可换乘轨道交通13号线”、“前方是苗江路望达路站，可以参观上海当代艺术博物馆，需要下车的乘客请注意”，每到沿途有轨交站点和艺术场馆，乘务员总会及时热情地播报站名进行提醒，还不时回答乘客有关周边景点的问询。

乘客中以中老年人和小孩居多，不少家长带孩子到徐汇滨江游玩，一路欢声笑语。“色调明亮温馨，有多媒体信息屏，还有软化的座椅，车窗看上去明显比其他车辆大，看窗外风景特别舒服。”乘客刘先生对车厢设施很感兴趣。

徐汇滨江大道是最美区域

“在苗江路望达路站有上海当代艺术博物馆。”根据乘务员的指点，乘客一下车就能看到沿线景点之一的上海当代艺术博物馆。而在苗江路龙华东路站，对面就是中国船舶馆。展馆由旧厂房重新优化设计和改造而来。百年前，我国近代第一家民族工业企业——“江南制造局”就诞生在这里，是中国近代船舶工业发展的一个重要里程碑。目前附近还有上海儿童艺术剧场，是中国最大的专业儿童艺术剧场。

在龙华东路蒙自路站，下车后步行6分钟，就能来到上海世博会博物馆。乘务员告知，徐汇滨江大道是这条公交线途经的最美区域，从龙腾大道瑞宁路站下车，一路徜徉，一路美景。下车步行5分钟左右就能看到一个巨大的亲水平台，与沿岸步道参差交错，延绵达数公里之长，期间有滨江滑板公园、徐汇滨江规划展示中心、龙美术馆、余德耀美术馆等。在龙腾大道龙耀路站下车步行仅三分钟即能到达西岸艺术中心。

记者注意到，滨江一路云锦路丰谷路站，与轨交11号线云锦路站紧邻，互相换乘很方便。

为使浦西滨江1路线网得到优化，该线上月起已经延伸至长华路华泾路，营运车辆增至15辆，极大地方便华泾地区众多新村小区居民的出行，人们可以换乘到轨交4、13号线，不仅有益于缓解徐汇区南部区域道路拥堵压力，还方便就读于华育、位育等学校的学生出行。昨天，巴士公交透露说，自线路延伸以来，日均客流已达到2000余人次，为延伸前日均客流的5倍。

“滨江1路延伸后，我们可以乘车到徐汇滨江沿线兜兜，再远可以乘到南浦大桥一路逛到外滩。”华泾四村居民孙老伯退休在家后经常和老伴外出走走，他高兴地说。

在鲁班路瞿溪路上班的郑小姐表示，原来出门起码要换乘两次公交车，早出门多花时间不说，有时挤不上公交车还只能干着急，现在家门口有一条公交线路直达单位，一路还可以欣赏沿江的美景，赏心悦目，真不错！

驾驶员金强师傅说，滨江1路没有延伸前，双休日出游的客流较多，延伸后吸引不少上班客流，部分上班族会放弃私家车而选乘公交来避开部分道路的拥堵。

市民李先生建议：“滨江1路延伸的确方便很多，会提高沿线小区居民公交出行的比重，不过还希望公交营运企业能将头班车的营运时间适当提前一些，能方便更多的上班族和上学的学子们，让更多的人选乘公交，减缓道路拥堵压力。”

越江滨江线尚在研究中

根据计划，久事集团下属巴士公交将以“宜出行、可感知、高效率、优品质”为总体服务目标，进一步优化调整滨江区域周边公交线网，规划建设新的贯通浦西滨江的特色公交线路，还计划开辟连接两岸滨江空间的越江线路，着力构建便捷、绿色、智能、舒适的浦西滨江地面公交网络。

目前滨江1路开行于徐汇滨江公共空间，还有一条新的浦西滨江新线正在规划中，走向比滨江1路还要进一步拓展，规划从南浦大桥往浦西北部黄浦江滨江开行，可通至北外滩，将填补黄浦滨江北段贯通后的公交空白点。不仅如此，新的越江滨江线路也在研究中，可连通黄浦江东西两岸滨江公共空间。

未来，公交部门将结合北外滩滨江新建成的秦皇岛路枢纽，全面完善东片区往滨江方向的公交线网，实施杨浦区、虹口区主要居住区与滨江线网之间的衔接，满足多地区居民的滨江出行需求。