“孤独咖啡馆”本周重新开业-新址选定市青少年活动中心一楼3500多名志愿者报名当“顾客”

见习记者 荀澄敏

上海静安公园内的“爱·咖啡”一开业，就因其帮助自闭症少年走向社会的实践备受关注，然而这家“孤独咖啡馆”开门仅一个月却骤然关门。

昨天，“爱·咖啡”自闭症社会实践基地从原静安公园8号楼搬到了上海市青少年活动中心一楼，新场地约200平方米，本周重新开业。

重新开业的“爱·咖啡”将在周一至周五11:00-15:00对外开放，每天只接受通过“天使知音沙龙”微信公众号报名的志愿者作为“顾客”，目前已经有3500多名志愿者报名参与，“爱·咖啡”每天将安排20-30名志愿者，喝一杯由自闭症少年做的咖啡，并与他们开展社交活动。

“马上就能去上班了”

“太棒了！”“太激动了！”“新地方好大、交通又方便，我们的娃太幸福了……”得知“爱·咖啡”找到新场地的消息后，自闭症少年和家长们都高兴坏了。

昨天一早8点不到，“孤独少年咖啡师”琦琦、元元就冒着细雨，来到了“爱·咖啡”原址静安公园8号楼，一进门自闭症少年们就先找起了自己的工作围裙，然后帮着志愿者们一起搬家。元元说：“这下我放心了，马上就能去上班了。”

走进位于汉中路188号的上海市青少年活动中心一楼，元元高兴地看了又看：“这么好的地方，真开心！我们又可以来做咖啡了。”琦琦还现场示范了接待客人点咖啡的顺序，从询问到制作，再到送咖啡……家长们怕孩子可能会忘了做咖啡的流程，这段时间纷纷在家里添置了小型咖啡机，自闭症少年们每天在家都要按照顺序，做上好几遍。

据了解，上海市青少年活动中心一楼200平方米的区域，原本是“青年中心聚空间”，为了能更好地服务自闭症青少年，便把这块区域作为“爱·咖啡”社会实践基地，此外该中心的教室、舞台、广场等设施，日后也将供自闭症少年开展活动使用。

志愿者报名当“顾客”

“爱·咖啡”将另选新址的消息，得到了全社会的关注。这两周，很多热心市民纷纷在“天使知音沙龙”微信公众号里报名当志愿者，据悉，3500多名志愿者将通过培训上岗当“顾客”。

近日，“爱·咖啡”团队将组织志愿者分批进行培训，主要就是让志愿者了解究竟什么是自闭症、与自闭症少年交流需要注意的事项等。这些志愿者来自各行各业，有的人还提出可以利用自身特长，教自闭症少年更多的技能。面对这些提议，“爱·咖啡”团队表示认可，日后会逐步扩大实践基地的功能。

通过这些天走访、看场地，很多营业性的咖啡馆也纷纷向自闭症少年咖啡师们抛出了橄榄枝，这也给了“爱·咖啡”团队一个新的启迪。“爱·咖啡”创始人曹小夏表示，“我们将与多个咖啡馆建立实习基地，让自闭症少年们有机会到真正的咖啡馆里，体验真实情景，这也是为了让他们更好地融入社会，也期待他们能够像普通人那样自食其力。”

“真空期”有新体验

在两周“真空期”里，自闭症少年们也得到了社会各界的关注，并得到了各种各样的实践体验机会。

玉佛禅寺表示可以把陕西北路的茶室改建，给孩子们做咖啡用，让孩子们早日有个学习的地方。曹小夏说：“当我看到这间雅致的茶室时，真不忍心改装……”不过，自闭症少年在玉佛禅寺获得了一次特别的学习机会。一群很少离开父母陪伴的孩子，在玉佛禅寺里度过了充实的一周。晨练、学茶道、学国学、学画画等。

“上汽·上海文化广场”也为自闭症少年们提供了过渡场所，在文化广场的元生咖啡馆里，他们在咖啡师的指导下学习操作新的咖啡机。除了为观众做咖啡，这群孩子也与家人一起观看了话剧《深夜小狗离奇事件》，这部剧正是讲述自闭症少年克里斯托弗成长的故事，台上演绎着克里斯托弗勇敢地与外界接触的奇幻之旅，台下的少年们也正在尝试通过自己的努力，勇敢地融入社会。