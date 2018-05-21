上海科技节让市民尽享“科普大餐”

晨报记者 吴正彬

5月19日，以“万众创新——向具有全球影响力的科技创新中心进军”为主题的2018年上海科技节正式启动。据悉，本届上海科技节将为广大市民带来“科技大咖与公众面对面”、“科学导师带你逛”、“科学家派对”等一系列丰富而有趣的科普教育活动。不仅如此，全市143家“高校、科研院所重点实验室”，以及300多家“科普教育基地”5月19日至5月26日向公众开放。

走进世界500强企业

日前，近200名市民受邀参加了世界500强企业上海罗氏制药有限公司举办的“科学家派对”活动，他们走进高致敏车间，参观创新特药的生产过程；参观“乳腺癌那些事儿”主题展区，对乳腺癌知识进行深入了解；参与模拟急救，学习“黄金4分钟”的基础急救技能。

作为本届上海科技节首创的亮点活动，“科学家派对”还邀请到了十多名制药领域的院士、科学家、专家、企业高管，围绕“是不是参与临床试验会被当作小白鼠？”、“未来药品制造技术和质量控制的前景怎样？”等热点问题，和市民面对面展开热烈讨论。

走进国家重点实验室

在中科院院士、中科院生化与细胞所研究员王恩多研究组所在的分子生物学国家重点实验室内，几名南洋模范中学的学生正在一名研究人员的指导下，做起了电泳实验。

带队老师南洋模范中学科技总辅导员周烨明表示，南洋模范中学与中科院生化与细胞所已结对多年，很多学生都曾在这里做过实验，希望通过这种活动激发学生们对科研的兴趣，为其增长知识以及未来的专业选择提供更多参考。

据介绍，近年来中科院生化与细胞所每年5月都会举办“实验室开放日”活动，向南洋模范中学学生提供约80个参与名额，带学生了解中科院历史以及我国生物化学和细胞生物学学科的发展历程，参观生化与细胞所实验室和公共技术平台，并且让学生们直接动手操作实践。

科普教育事业蓬勃发展

近年来，上海科普教育事业获得了蓬勃发展。2001年成立了我国科技馆行业的第一个基金会——上海科技馆基金会，2005年正式更名为上海科普教育发展基金会。

据上海科普教育发展基金会理事长、上海科技馆理事长左焕琛介绍，截至2017年底，基金会累计募集资金和实物价值2.7亿元，募集珍稀动物标本、化石等藏品1000余件，先后打造了“慈善科普”、“培育英才”、“资助奖励”和“论坛展览”四大系列20余个科普公益品牌，年均开展活动400余场次，累计惠及人群4000多万人次。