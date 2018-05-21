谁是英雄？今天，我们一起寻找

人民日报 今天

平平常常的日子 你是否想过 什么是英雄 英雄 是危难时刻挺身而出 他们默默无闻 却让我们屹立于世界 他们走进历史 却让我们拥抱未来 他们失去生命 却让我们生生不息 英雄 是平常日子鞠躬尽瘁 是普通岗位恪尽职守 流血牺牲是英雄 无私奉献也是英雄 英雄，是普通⼈拥有一颗伟⼤的⼼ 英雄 是中华民族的脊梁 他们的事迹和精神 都是激励我们前行的强大力量 ⼀个有希望的民族不能没有英雄 ⼀个有前途的国家不能没有先锋 今天，人民日报新媒体 与众多网络媒体共同发起 “崇尚英雄 精忠报国”大型网络互动 一起重温民族脊梁的英雄事迹 也寻找普通人身上的报国故事 你可以通过以下方式参与全网互动活动：

1、登录全国各大新闻网站、客户端互动专区参与

2、寻找、分享自己家族的英雄故事（不同年代的报国家书、老物件、报国故事等），将相关照片、视频、文字，发送至人民日报征集邮箱yingxiong@pdnews.cn，以及各平台征集邮箱

3、通过新浪微博平台，上传发布相关照片、视频或撰写文字故事，加话题#我们家的报国故事# 并@人民日报

4、通过微信平台，给人民日报公众号留言，上传照片、短视频或分享故事

你家的报国故事

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光荣，必将传承

英雄，永不独行