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谁是英雄？今天，我们一起寻找

人民日报 今天

平平常常的日子

你是否想过

什么是英雄

英雄

是危难时刻挺身而出

他们默默无闻

却让我们屹立于世界

他们走进历史

却让我们拥抱未来

他们失去生命

却让我们生生不息

英雄

是平常日子鞠躬尽瘁

是普通岗位恪尽职守

流血牺牲是英雄

无私奉献也是英雄

英雄，是普通⼈拥有一颗伟⼤的⼼

英雄

是中华民族的脊梁

他们的事迹和精神

都是激励我们前行的强大力量

⼀个有希望的民族不能没有英雄

⼀个有前途的国家不能没有先锋

 

今天，人民日报新媒体

与众多网络媒体共同发起

“崇尚英雄 精忠报国”大型网络互动

一起重温民族脊梁的英雄事迹

也寻找普通人身上的报国故事

　　你可以通过以下方式参与全网互动活动：

1、登录全国各大新闻网站、客户端互动专区参与

2、寻找、分享自己家族的英雄故事（不同年代的报国家书、老物件、报国故事等），将相关照片、视频、文字，发送至人民日报征集邮箱yingxiong@pdnews.cn，以及各平台征集邮箱

3、通过新浪微博平台，上传发布相关照片、视频或撰写文字故事，加话题#我们家的报国故事# 并@人民日报

4、通过微信平台，给人民日报公众号留言，上传照片、短视频或分享故事

你家的报国故事

将可能出现在各大网站、

新闻客户端的首页和开机屏上

 

我们还将从参与者中

随机抽取100名网友

赠送一份纪念品

 

光荣，必将传承

英雄，永不独行

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