谁是英雄？今天，我们一起寻找

平平常常的日子
你是否想过
什么是英雄
英雄
是危难时刻挺身而出
他们默默无闻
却让我们屹立于世界
他们走进历史
却让我们拥抱未来
他们失去生命
却让我们生生不息
英雄
是平常日子鞠躬尽瘁
是普通岗位恪尽职守
流血牺牲是英雄
无私奉献也是英雄
英雄，是普通⼈拥有一颗伟⼤的⼼
英雄
是中华民族的脊梁
他们的事迹和精神
都是激励我们前行的强大力量
⼀个有希望的民族不能没有英雄
⼀个有前途的国家不能没有先锋
今天，人民日报新媒体
与众多网络媒体共同发起
“崇尚英雄 精忠报国”大型网络互动
一起重温民族脊梁的英雄事迹
也寻找普通人身上的报国故事
1、登录全国各大新闻网站、客户端互动专区参与
2、寻找、分享自己家族的英雄故事（不同年代的报国家书、老物件、报国故事等），将相关照片、视频、文字，发送至人民日报征集邮箱yingxiong@pdnews.cn，以及各平台征集邮箱
3、通过新浪微博平台，上传发布相关照片、视频或撰写文字故事，加话题#我们家的报国故事# 并@人民日报
4、通过微信平台，给人民日报公众号留言，上传照片、短视频或分享故事
你家的报国故事
将可能出现在各大网站、
新闻客户端的首页和开机屏上
我们还将从参与者中
随机抽取100名网友
赠送一份纪念品
光荣，必将传承
英雄，永不独行