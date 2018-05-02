喜讯！嫦娥四号任务中继星成功发射 将搭建地月“鹊桥”

记者从国防科工局、国家航天局获悉，5月21日05时28分，我国在西昌卫星发射中心用长征四号丙运载火箭，成功将探月工程嫦娥四号任务“鹊桥”号中继星发射升空。“鹊桥”号中继星是世界首颗运行于地月拉格朗日L2点的通信卫星，将为年底择机实施的嫦娥四号月球探测任务提供地月间的中继通信。

长征四号丙运载火箭飞行25分钟后，星箭分离，将“鹊桥”号中继星直接送入近地点高度200公里，远地点高度40万公里的预定地月转移轨道，卫星太阳翼和中继通信天线展开正常。后续，“鹊桥”号中继星将经中途修正、近月制动和月球借力，并完成L2点捕获、轨道修正后，最终进入环绕地月L2点的使命轨道。

△“鹊桥”号中继星搭乘长征四号丙运载火箭升空瞬间

探月工程嫦娥四号任务将实现国际首次月球背面软着陆和巡视勘察。“鹊桥”号中继星承担嫦娥四号着陆器和巡视器与地球间的通信和数传任务。此次发射还搭载了由哈尔滨工业大学研制的两颗月球轨道编队超长波天文观测微卫星“龙江一号”“龙江二号”，将开展月球轨道编队飞行、空间超长波天文干涉测量等技术试验。“鹊桥”号中继星和微卫星还将利用携带的荷兰研制的低频射电探测仪、沙特研制的月球小型光学成像探测仪、中山大学研制的激光角反射器等有效载荷，择机开展科学探测试验。

2013年12月，嫦娥三号任务圆满完成我国首次地外天体软着陆和巡视勘察之后，国防科工局组织开展了嫦娥四号任务实施方案调整的论证工作。综合考虑国际前沿、科学价值、经济和技术可行性等因素，最终确定了月球背面软着陆和巡视勘察的总体方案。

由于月球绕地球公转的周期与月球自转的周期相同，所以月球总有一面背对着地球，这一面称之为月球背面。着陆在月球背面的探测器由于受到月球自身的遮挡，无法直接实现与地球的测控通信和数据传输。“鹊桥”号中继星将在地月连线延长线的L2点附近，围绕L2点飞行，实现对地、对月中继通信，保障嫦娥四号任务实施，其到月球的平均距离约为6.5万公里，距地球40多万公里。

拉格朗日点又称为平动点，于1772年由法国数学家拉格朗日推算得出，是指一个小物体在两大物体的引力作用下，小物体相对于它们基本保持静止的空间点。该空间点有五个，分别为L1、L2、L3、L4、L5。在拉格朗日点上，探测器消耗很少的燃料即可长期驻留。鹊桥号来源于中国民间流传千古的牛郎织女传说，而如今的鹊桥号则是中国航天人用自己的辛勤、智慧和汗水设计建造的地月信息联通的“天桥”。

探月工程重大专项由国防科工局组织实施。此次中继星任务由工程总体及卫星、运载火箭、发射场、测控、地面应用五大系统组成。其中，工程总体由国防科工局探月与航天工程中心承担；卫星、运载火箭分别由中国航天科技集团有限公司中国空间技术研究院、上海航天技术研究院研制生产；发射和测控任务由中国卫星发射测控系统部负责；地面应用系统由中国科学院国家天文台承担。此次发射任务是长征系列运载火箭的第275次发射，也是长征四号丙运载火箭在西昌卫星发射中心首次执行任务。