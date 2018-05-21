19日闭幕的全国生态环境保护大会对加强生态环境保护、打好污染防治攻坚战作出部署，动员全党全国全社会一起动手，推动我国生态文明建设迈上新台阶。这次重要会议传递出哪些新信息、未来美丽中国建设如何推进，新华社记者第一时间请专家和有关部门负责人进行解读。

六大原则：指明新时代推进生态文明建设方向

中共中央总书记习近平指出，新时代推进生态文明建设，必须坚持好以下原则。一是坚持人与自然和谐共生，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，让自然生态美景永驻人间，还自然以宁静、和谐、美丽。二是绿水青山就是金山银山，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，给自然生态留下休养生息的时间和空间。三是良好生态环境是最普惠的民生福祉，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，重点解决损害群众健康的突出环境问题，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。四是山水林田湖草是生命共同体，要统筹兼顾、整体施策、多措并举，全方位、全地域、全过程开展生态文明建设。五是用最严格制度最严密法治保护生态环境，加快制度创新，强化制度执行，让制度成为刚性的约束和不可触碰的高压线。六是共谋全球生态文明建设，深度参与全球环境治理，形成世界环境保护和可持续发展的解决方案，引导应对气候变化国际合作。

生态环境部环境规划院党委书记陆军说，六项原则确定了人与自然和谐共生的科学自然观、绿水青山就是金山银山的绿色发展观、良好的生态环境是最普惠的民生福祉的基本民生观、山水林田湖草是生命共同体的整体系统观、用最严格制度最严密法治保护生态环境的严密法治观、共谋全球生态文明建设的共赢全球观。

“坚持好这六项原则，是指导打好污染防治攻坚战、全面加强生态环境保护、推进生态文明、建设美丽中国的指导思想、力量源泉和行为遵循。”陆军表示。

一个重大判断：推动生态环境保护发生历史性转折性全局性变化

习近平总书记强调，党的十八大以来，我们开展一系列根本性、开创性、长远性工作，加快推进生态文明顶层设计和制度体系建设，加强法治建设，建立并实施中央环境保护督察制度，大力推动绿色发展，深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划，率先发布《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》，实施《国家应对气候变化规划（2014-2020年）》，推动生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。

“我们不仅要保护环境还要修复前期被破坏的环境，这是中国在全球范围内除减贫外将要创造的第二个奇迹。”清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵说，“我国将生态环保理念制度化，并创造性地将生态保护和经济发展相结合。同时，通过生态文明建设的生动实践也实现了国家治理现代化能力的提升。”

习近平总书记指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，需要跨越一些常规性和非常规性关口。我们必须咬紧牙关，爬过这个坡，迈过这道坎。

自然资源部土地整治中心副主任郧文聚说，生态环境问题归根到底是资源过度开发、粗放利用、奢侈消费造成的。必须从资源开发利用的节约集约、从绿色消费方式的培养上着手，要从资源开发利用、消耗消费上进行源头治理，不能头疼医头、脚疼医脚，要真正转变社会生产方式和生活方式。

两个阶段目标：通过加快构建生态文明体系建成美丽中国

会议提出了实现美丽中国的两个阶段性目标——到2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现；到本世纪中叶，建成美丽中国。

如何实现？会议指出要加快建立健全包括生态文化体系、生态经济体系、目标责任体系、生态文明制度体系和生态安全体系在内的生态文明体系。

生态环境部环境发展中心主任任勇说，生态文明这五大体系是建设美丽中国的具体部署，也是从根本上解决生态环境问题的对策体系。

“环境问题的本质是高资源消耗、高污染排放的经济发展方式问题，表现在产业结构、资源环境效率等方面。所以，构建以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系，是将生态文明要求融入经济体系的具体任务，也是解决生态环境问题的根本出路。”任勇表示。

生态环境部环境与经济政策研究中心主任吴舜泽说，当前最重要的是压实各方责任，实施党政同责、一岗双责，这也是过去五年工作的成功经验。统筹推进“五位一体”总体布局，将生态文明建设要求融入政治建设，其中的要义之一就是要严格考核、严格问责，将生态环境考核结果作为干部奖惩和提拔使用的重要依据。

一个优先领域：解决突出生态环境问题

“还老百姓蓝天白云、繁星闪烁”，“还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象”，“为老百姓留住鸟语花香田园风光”……

从打赢蓝天保卫战到水污染防治、土壤污染防治、农村人居环境整治，习近平总书记强调，要把解决突出生态环境问题作为民生优先领域。

陆军说，污染防治攻坚战是全面建成小康社会决胜阶段的三大攻坚战之一，主攻目标是到2020年生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平与全面建成小康社会相适应。

“针对最突出的问题和领域，抓住薄弱环节集中攻坚，力争在大气、水、土三大领域扎扎实实地打好几场标志性战役，解决一批突出问题，坚决打赢蓝天保卫战，着力打好碧水保卫战，扎实推进净土保卫战。”他说。

据介绍，在三大保卫战中尤其要集中力量打几场标志性的重大战役：打赢蓝天保卫战，打好柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理等七大标志性战役，解决一批社会反映强烈的突出问题，取得扎扎实实的成效和经验。

吴舜泽表示，打好污染防治攻坚战要坚持山水林田湖草生命共同体的思想，强化水资源水污染水生态统筹，采取治理、监管、关停等综合手段，一地一策差异化地加快改善环境质量。这也要求必须各部门、企业、社会全民行动，形成攻坚合力。

记者：董峻 高敬 王立彬 侯雪静