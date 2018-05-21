新华社评论员：改革潮涌 激荡神州

新华社北京５月２０日电 题：改革潮涌 激荡神州

新华社评论员

改革开放是决定当代中国命运的关键抉择。站在改革开放４０周年的特殊年份回望，壮阔东方潮深刻改变了中国，也深刻影响了世界。从新的历史起点再出发，奋进新时代的改革开放步伐更加铿锵有力、稳健豪迈。

作为中国改革开放版图上具有地标意义的城市，深圳因改革开放而生，因改革开放而兴。从鲜为人知的小渔村，到充满活力的大都市、被誉为全球经济特区的“头号成功典范”；从１９７９年ＧＤＰ仅为１．９７亿元，到２０１７年２．２４万亿元，深圳以“三天一层楼”的“深圳速度”，创造了人类历史工业化、城市化、现代化发展的奇迹，成为中国改革开放以来实现历史性变革、取得历史性成就的生动缩影，也成为中华民族迎来从站起来、富起来到强起来伟大飞跃的生动写照。

历史的分量，有时要以厚度而非长度来衡量。走进这座年轻城市的博物馆，驻足“深圳改革开放史”展区审视凝思，无论是振聋发聩的土地拍卖“第一锤”，还是石破惊天的“蛇口开山炮”……创业实干的火热气息扑面而来，敢闯敢试的燃情岁月犹在眼前，讲述着一个个白手起家的传奇故事，破译出一座城市快速崛起的成功密码，揭示了一个国家用几十年时间走过西方发达国家几百年现代化进程的发展之道。

贫穷不是社会主义。当年“被开除球籍”的危险告诉我们：“不坚持社会主义，不改革开放，不发展经济，不改善人民生活，只能是死路一条。”深圳等经济特区敢闯敢试、敢为人先，“摸着石头过河”，实现解放思想和改革开放相互激荡、观念创新和实践探索相互促进，充分发挥体制改革“试验田”、创新发展“排头兵”和对外开放重要“窗口”的作用，为改革开放成功闯出了新路子。“只有敢于走别人没有走过的路，才能收获别样的风景。”始终站在改革开放最前沿，在各方面体制机制改革中先行先试、大胆探索，为全国提供更多可复制可推广的经验，既是经济特区与生俱来的基因，又是责无旁贷的使命。

实践没有终点，改革未有穷期。４０年改革开放取得巨大成功的同时，也面临“发展起来以后”的新问题，继续推进改革的复杂程度、敏感程度、艰巨程度，一点都不亚于改革之初。新时代有新要求，更有新期待。面对人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，把握时代潮流，顺应人民意愿，不断推进全面深化改革开放，才能破除一切不合时宜的思想观念桎梏，扫除一切阻碍发展的体制机制弊端，不断解放和发展社会生产力，推动经济社会发展迈上新的更高水平。

惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以深沉的历史忧思、强烈的责任担当和高超的改革智慧迎难而上、知难而进，逢山开路、遇水架桥，全面深化改革、扩大开放取得辉煌成就。在日益深入的实践基础上不断探索创新，形成了加强顶层设计、鼓励基层实践，运用系统思维、战略思维、辩证方法，更加注重改革的系统性、整体性、协同性，加强督察、狠抓落实，让中国开放的大门越开越大，以扩大开放倒逼改革，以开放胸襟拥抱世界等一系列与时俱进的改革思想认识论和改革实践方法论，为新时代深化改革、扩大开放提供了思想遵循、理论指导和实践指南。发扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神，坚定改革不停顿、开放不止步的决心信心，我们必将在改革开放的道路上行稳致远。

深圳莲花山上，习近平总书记五年多前亲手种下的高山榕已是枝繁叶茂，全面深化改革开放也已硕果累累。改革潮涌，激荡神州，今天的中国正勇毅笃行在实现国家富强、民族振兴、人民幸福的中国特色社会主义道路上。这是赶上时代的成功之路，也是引领时代的必由之路！