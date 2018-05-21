中美贸易战，谁是赢家？谁是输家？

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这是一场惊心动魄又荡气回肠的斗争。

相信，资本市场、外贸行业，乃至很多领域，不少人的心都一度提到嗓子眼了。但最终的结果，应该说是让他们大舒了一口气。

20日接受福克斯电视台采访时，美国财长姆努钦也说，中美取得很有意义的进展，我们就框架达成协议，我们停止加征关税，停止贸易战。

一句话：史诗级的贸易战不打了，可能毁灭一个出口产业的高关税不征收了，美国的高粱船又可以掉头回来了。

真是不打不相识，真是高潮迭起，现实比戏剧还要戏剧。

那中美贸易战，谁是赢家？谁是输家？

每个人心中可能都有一个答案。确实，在中国的互联网上，也有人认为，美国是不是欺人太甚，中国是不是让步太多，不然为什么中国总是买买买；在美国政界，一些人也责怪特朗普太过软弱，中国人太过狡猾，明确拒绝了减赤2000亿的目标。

但，理性地看，这已经是目前最好的结果，是一种双赢；双方都拿到了各自想要的东西，没有输家。

（二）

三点粗浅看法吧：

第一，如果贸易战真打起来，会怎么样？

结果应该毫无疑问，非常惨烈；而且，肯定还是两败俱伤。

中国的一些出口行业，将可能面临重大损失乃至灭顶之灾。贸易战也必然对中国整体经济带来冲击，并干扰到中国的外交战略布局。当然，如果美国一意孤行，不管是为了国家尊严，还是为了国家利益，中国也必定进行还击。美国人也是“杀敌一千自损八百”。

事实上，在初期过招时，中国就是这样展现了强硬，拟定了针锋相对的报复目标。这才促使美方改变漫天要价，双方终于能坐下来谈。

从目前的结果看，双方多少都作了一些让步。终于，一触即发的贸易战，也就此偃旗息鼓。这就是共赢。

尤其对中国来说，我们当然不惹事、也不怕事。但中国也确实不希望中美关系生变，而经贸正是中美关系的压舱石和推进器。经贸关系稳住了，中美关系就稳住了。中美关系稳住了，中国就不会失去当前的战略机遇期。

第二，这就是一门生意，和气生财！

根据中美联合声明，美国将卖更多东西到中国，美国肯定不吃亏。也确实有一些人会认为，中国这种买买买，是不是就是一种妥协？

但在牛弹琴看来，这是中国的一种优势，更是一种艺术，关键是看买什么，怎么买。

必须看到，美国在医疗、农产品、交易、金融等领域存在较大优势，中国适当增加一些进口，有利于满足人民更美好生活的需要，也更有利于国内竞争市场的形成。比如抗癌药、CT、心脏支架等，我们还确实技不如人，那扩大相关商品的进口，符合美国公司利益，相信也符合中国老百姓的利益。

还有能源，中国已经是世界最大的能源进口国，确保能源供应是关系国家安全的大事情，以前中国一直就争取美国放宽对华能源出口，现在中美就此达成协议，美国人可以多赚钱，中国人可以获得更多油气供应。这对双方来说，都是一件好事。

也总有一个感觉，中美贸易战看似一触即发，但从和气生财最终双赢的角度看，不过是更大规模合作之前的一次激烈的讨价还价。这就是一门生意，还是和气生财最好。

一句话，这符合中国的长远利益，即使从短期来看，我们是买了东西，但这是我们的现实需要。

第三，对双方改革，都是一种倒逼。

不管哪个国家，现在触动利益都是比触及灵魂还难。对美国来说，这其实也是一次历史性的倒逼。

既然要扩大对华出口，那以前不大愿松口的能源出口，现在也不得不大规模放行了。另外，也必然地，对华高科技出口的管制，是否也要松动一下？对以“国家安全”为由限制中国投资，是否也要改改？

别忘了，中美联合声明中，还有这样一句话：双方同意鼓励双向投资，将努力创造公平竞争营商环境。注意，是“双向投资”，美国要开放市场，中国也要开放市场，这都是倒逼。

尤其对中国来说，改革和开放是相互促进的，没有开放，就没有今天的中国经济。当年中国决策层为什么要顶住压力加入WTO，一个重要原因，就是希望以此倒逼中国改革。

今天，从最好的结果看，至少在部分经济领域，更大规模的开放，引进包括美国商品和服务在内的举措，其实更有利于国内竞争市场的形成，促进产品和服务的提升。短期内有阵痛，长远看大有裨益。

双方都取得了各自想要的东西，这里没有输家。也只有这样，双方关系才能稳定，才能进一步发展；否则，一方大赚，一方吃亏，后患肯定无穷，承诺也未必真能兑现。

（三）

围绕着这次激烈的贸易交锋，应该还是有太多警醒的地方。

第一，还是那句话，发展才是硬道理。

大胆设想一下，如果中国是40年前的中国，如果中国是1840年的中国，美国会怎么对付中国？当然，美国也可能对中国根本就不屑一顾。这一切的一切，都说明，发展是硬道理。我们必须清醒，我们和美国存在的差距；尤其在核心技术方面，警钟必须长鸣。

第二，不管多大的挑战，不能乱了阵脚。

应该说，这次中国代表团不辱使命，克服了12小时的时差，顶住了强大压力，最终取得了一个双赢并可接受的结果。非常不容易，也充分反映了中方团队的智慧和谋略。小不忍则乱大谋，如果真乱了阵脚，如果真意气用事，那结果很可能中了某些人的圈套，影响了中国的长远利益。

第三，知耻近乎勇，正确对待危机。

美国的挑衅，当然是挑战，当然是危机，但没有压力，就没有动力。危机，危机，危中有机，中国人其实是最善于化危为机的民族。知耻近乎勇，我们更需要卧薪尝胆，推进各方面的改革。

1000多年前，苏东坡在《晁错论》中曾警告：天下之患，最不可为者，名为治平无事，而其实有不测之忧。

1000多年后，最高领导人也多次提起这句话。简单翻译就是：天下的祸患，最难以解决的，莫过于表面上平安无事，实际上却存在着难以预料的隐患。

中美贸易战停火了，但博弈仍在继续，也不排除某个阶段还会突然激化。我们对此必须有充足的心理准备。

中国确实正面临千载难逢的机遇，但我们也必须清醒，隐患一直都存在，如果我们不冷静、不理性，不能抓住当前的战略机遇期，那真就是一个历史性的遗憾了。

（原题为《中美贸易战，谁是赢家？谁是输家？》）