开栏的话

历史是理解未来的钥匙。

今年是我国改革开放40周年。40年来，我们以敢闯敢干的勇气和自我革新的担当，闯出了一条新路、好路，实现了从“赶上时代”到“引领时代”的伟大跨越。特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们敢于啃硬骨头，敢于涉险滩，敢于向积存多年的顽瘴痼疾开刀，全面深化改革取得重大突破，主要领域改革主体框架基本确立，中国的改革之路越走越宽，开放之门越开越大。

新时代东风浩荡，中国梦曙光在前。从今天起，本报开设“壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40年”专栏，带您探寻改革开放地标，重温改革开放往事，聆听新时代改革开放足音，领悟“关键一招”“必由之路”的丰富内涵，激发蕴藏于历史深处的复兴伟力。

逢山开路，遇水架桥，让我们将改革开放进行到底！

鹏城深圳的雕塑，展示着这座城市特有的气质。

在深圳博物馆老馆前，有一尊名为“闯”的雕塑：健硕的巨人，张开双臂用力撑开大门，新的天地跃然眼前；

在莲花山公园里，有一尊名为“自我完善”的雕塑：大力士用力挥舞着锤头凿子，不停地开山劈石、雕刻自身。

两尊巍然矗立的雕塑，分明传递着这样的气息：改革开放是深圳最鲜明的符号。过去的深圳，敢闯敢试、站在改革开放最前沿；今天的深圳，将继续在新时代改革开放大潮中挺立潮头、走在最前列，奋力挥写“完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化”的新篇章。

“我们来瞻仰邓小平铜像，就是要表明我们将坚定不移推进改革开放，奋力推进改革开放和现代化建设取得新进展、实现新突破、迈上新台阶。”2012年12月，习近平总书记在深圳的庄严宣示，铿锵在耳。

“先锋”深圳，再度出发。

深圳故事——深圳的成就是中华民族实现从站起来到富起来、并迎来从富起来到强起来伟大飞跃的生动缩影，深圳的成功是中国特色社会主义的成功

深圳经济特区建立之初，国外惊叹：“中国大变革的指针正轰然鸣响”；

十几年前，外媒报道深圳时的标签是“世界工厂”，标准配图是流水线上装配国外知名品牌手机的女工；

这几年，深圳赢得的赞誉则是“硬件天堂”“创客之都”“创新之城”，还拥有“硅谷”一般的称呼——“深谷”。

在国人眼中，深圳故事始于改革开放之初。那时，以时任广东省委第一书记习仲勋同志为代表的改革先行者向中央打报告，提出了创办对外加工贸易区的设想建议；邓小平同志审时度势，创造性地提出“可以划出一块地方，就叫做特区”。1980年，当深圳和珠海、汕头、厦门一起成为首批经济特区时，神州大地也迈开了奋起直追的步伐。

38年时光飞逝，深圳故事越讲越生动。今天的深圳，已是一座充满魅力、动力、活力和创新力的现代化国际化大都市，创造了工业化、城市化、现代化发展的奇迹。

站在深圳看深圳，这是沧海桑田的巨变。

38年前，深圳还只是一个小渔村，是“省尾国角”，仅有“猪仔街”“鱼仔街”两条小巷和一条200米长的小街。如今，这座城市实际管理人口超过2000万，道路里程超过6000公里，100米以上摩天大楼近1000栋，实现100%城市化。当年“水草寮棚”的小渔村已成为比肩北上广的“一线城市”。

站在全国看深圳，这是快速崛起的典范。

特区建立前，深圳农民一天收入不过1元，人均GDP只有606元。如今，深圳人均GDP突破18万元，在内地各大中城市高居第一，是全国平均水平3倍多；进出口总额高达2.8万亿元，占全国1/10左右；出口额连续25年居内地城市第一。深圳的城市名片，自豪地印上了“全国经济中心城市”“科技创新中心”“区域金融中心”“商贸物流中心”等重磅头衔。

站在世界看深圳，这是不可思议的传奇。

当年亚洲四小龙以10%左右速度腾飞了20年，已令世人称奇，而深圳经济以23%的高速度飞翔了近40年，更是创造了世界罕见的“深圳速度”。“中国改革开放的‘样板间’”“学习深圳特区的经验”……越来越多的国家把目光投向中国、投向深圳，探求改革开放的宝贵经验。

如果把视线聚焦到党的十八大以来这五年多，会发现深圳故事更是精彩纷呈。发展“颜值”更佳、“气质”更优、“含金量”更高，深圳不断给人惊喜、人们也不断更新着“深圳印象”。

很多人都知道深圳“三天一层楼”的发展速度，但并不一定知道，现在的深圳已是生机勃勃的“创新绿洲”。深圳人爱说这样三组数字：深圳全社会研发投入占GDP比重为4.13%，接近全球最高的韩国、以色列水平；PCT国际专利占全国的43.1%，连续14年居全国城市第一位；去年高新技术产业增加值占GDP比重高达32.8%。

很多人都知道世界五百强纷纷落户深圳，但并不一定知道，深圳被联合国教科文组织授予“全球全民阅读典范城市”，充满文化魅力。

很多人都知道深圳人收入高，但并不一定知道，深圳平均每10人中就有1名志愿者，是全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区之一。

很多人都知道深圳高楼大厦多，但并不一定知道，深圳拥有近千座公园、率先实现公交车100%电动化，PM2.5年均浓度居全国大型城市最好水平，2020年将达到欧盟标准……

对于深圳故事，广东省委常委、深圳市委书记王伟中这样理解：“作为我国改革开放的重要起源地，作为中国特色社会主义的忠实践行地，深圳的成就是中华民族实现从站起来到富起来、并迎来从富起来到强起来伟大飞跃的生动缩影，深圳的成功是中国特色社会主义的成功！”

深圳密码——深圳的实践充分证明，改革开放是一条正确之路、强国之路、富民之路

“改革开放40年，中国最引人瞩目的实践是经济特区。全世界超过4000个经济特区，头号成功典范莫过于深圳。”英国《经济学人》这样评价。

在世界的经济特区“星云”中，深圳为何能成为耀眼恒星？深圳故事背后的“深圳密码”是什么？

改革是“深圳密码”的重要内容。

今天的人们，对“绩效工资”等名词耳熟能详，这一切源于近40年前蛇口的“4分钱奖金”。在蛇口顺岸式码头建设初期，采用传统的平均主义方式发奖金，工人们每人每天只能运泥20至30车，中午就躲在汽车底下睡觉。后来试着改为定额超产奖励制度，多运一车泥，奖励4分钱，这下每人每天能运80至90车。受“4分钱奖金”的启发，深圳在全国率先打破大锅饭，实行劳动工资制度改革。

在深圳，这样的“第一次”有很多：从过去在全国首次实行住房商品化改革、率先发行股票、首次取消票证，到近年来在全国率先开展行政审批制度改革、首次破冰商事制度改革、率先推行法检人员职业化改革，38年来，深圳创造了1000多项“全国第一”，成为当之无愧的体制改革“试验田”。

“80后”创客代晋没想到他会成为深圳首张“多证合一、一照一码”营业执照的获得者。他在深圳市市场和质量监管委的网站上注册登记，由网站后台审核通过。“很方便，整个过程不到10分钟！”而手持一张营业执照，代晋无需再去申办组织机构代码证、税务登记证等其他4个证件。

随着商事制度改革的推进，今天的深圳已成为众多创新创业者的“梦工场”。截至目前，深圳有商事主体318万户、居中国城市首位，其中企业186万户。

开放是“深圳密码”的重要内容。

或许是偶然，但也有历史的必然——作出改革开放决策的十一届三中全会开幕当天，正是首家“三来一补”外资企业——上屋怡高电业厂决定落户深圳的日子。25名来自四川的“外来妹”，成为首批劳务工。

38年来，深圳发挥毗邻香港的区位优势，率先实施“引进来”“走出去”，迅速获得了外部资金、先进技术和管理经验，为我国从封闭半封闭走向全方位开放进行了开拓性探索，成为对外开放的重要“窗口”。

前海，与打响改革开放“开山炮”的蛇口仅一山之隔，是深圳未来的希望所在。深圳积极打造前海深港合作区和前海蛇口自贸片区，坚持“依托香港、服务内地、面向世界”战略定位，落实“比经济特区更特”的先行先试政策。截至今年一季度末，引进港企累计达8031家，注册资本8937.26亿元。

香港“90后”郭玮强毅然决定将公司研发基地从香港转到前海。“香港居民不用办《台港澳人员就业证》就可以在这里工作，创业园区也宽敞舒适、三四层高的办公楼一点都不逼仄。前海的‘引力波’很强！”

特区精神也是“深圳密码”的重要内容。

“有人问：‘蛇口是怎么发展起来的？’我回答：‘是从人的观念转变开始的。’”蛇口工业区原掌门人袁庚曾这样回忆。

先生长观念，再生长速度。正是敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神把一个个不可能变成了可能，成就了今天的深圳。与此同时，“时间就是金钱，效率就是生命”“鼓励创新，宽容失败”“追求卓越，崇尚成功”……这些体现深圳特区精神的“原创”口号如春雷般响彻中国大地，极大地鼓舞和激励着全国人民。

深圳故事连着中国故事，“深圳密码”折射“中国密码”。深圳的实践充分证明，改革开放是一条正确之路、强国之路、富民之路。

深圳愿景——改革开放再出发，努力在新时代走在最前列、在新征程勇当尖兵

“向前走，莫回头！”在深圳蛇口改革开放博物馆，六个黑色大字印在墙上，格外醒目。

进入新时代，踏上新征程，全国各地百舸争流、千帆竞发。在这样的背景下，深圳改革开放怎样“向前走”？经济特区如何继续“特”下去？

在这个关键时刻，今年全国两会上，习近平总书记在广东代表团参加审议时指出，“广东是改革开放的排头兵、先行地、实验区，在我国改革开放和社会主义现代化建设大局中具有十分重要的地位和作用”，要求广东“在构建推动经济高质量发展体制机制、建设现代化经济体系、形成全面开放新格局、营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列”。

思路，一下子明晰起来。深圳市委提出，深圳要认真学习贯彻习近平总书记这一重要讲话精神，坚定不移推进改革开放，努力在新时代走在最前列、在新征程勇当尖兵。

使命在肩，深圳不能只交合格答卷、满意答卷，必须交出优异答卷。深圳开始落子布局。

高质量发展是创新成为第一动力的发展，构建推动经济高质量发展体制机制，就要完善各种制度安排、让创新活力充分涌流。

当创新创业设想还停留在人们的笔记本上或脑海中时，风险投资往往不敢眷顾。此时，一些投资人如同双肩插上翅膀的天使，飞来飞去投资这些“创新幼苗”，这就是天使投资。深圳拥有近5万家风险投资机构，真正意义上的天使投资却并不多。

市场“无形之手”支持不足，政府“有形之手”就补上！3月24日，深圳市天使投资引导基金揭牌。这个由深圳市政府投资引导基金出资设立、首期规模50亿元的母基金，意在引导社会资本投向天使类项目，帮助“创新幼苗”们顺利跨过初创阶段。

“走在最前列、勇当尖兵”，深圳的前方，是这样一幅壮美蓝图：到2020年，基本建成现代化国际化创新型城市，高质量全面建成小康社会；到2035年，建成可持续发展的全球创新之都，实现社会主义现代化；到本世纪中叶，建成代表社会主义现代化强国的国家经济特区，成为竞争力影响力卓著的创新引领型全球城市。

夜晚，从莲花山顶极目远眺，只见灯光美轮美奂，大厦流光溢彩，被鳞次栉比高楼拱卫的，是一座形如大鹏展翅的建筑——深圳市民中心。

时刻保持清醒头脑，不为盛名所累；增强忧患意识，不为赞歌所惑；始终艰苦奋斗，不为安逸所困；强化开拓创新，不为经验所束；敢于攻坚克难，不为困难所惧，把特区“金字招牌”举得更高、擦得更亮，相信鹏城深圳一定能再度展翅高飞，成为中华民族实现从富起来到强起来伟大飞跃中的“精彩样本”。

深圳，继续勇当开路先锋。

深圳，正在书写新的传奇。

（本报记者田俊荣、刘泰山、白之羽、陈凌、叶子、熊捷）