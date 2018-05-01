民建中央主席率调研组来沪开展重点考察调研，李强同其座谈时聚焦这项国家战略

本报讯 全国人大常委会副委员长、民建中央主席郝明金近日率调研组来沪开展重点考察调研。今天下午（5月21日），上海市委书记李强同郝明金一行举行座谈。

李强说，按照以习近平同志为核心的党中央对上海工作的指示要求，上海正加快建设国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，力争更好代表国家参与全球合作竞争。上海自贸试验区挂牌以来，经过4年多努力，取得了一批成果。下一步将聚焦“三区一堡”建设，大胆试、大胆闯、自主改，加快推进各项改革开放举措落地，深化同全市改革、国际金融中心、科技创新中心联动，努力形成更多制度创新成果。民建与经济界联系密切，相信此次调研，一定会形成高质量、高水平的研究成果，希望对上海多提宝贵建议，帮助我们把工作做得更好。

郝明金说，民主党派“大调研”是中共中央委托各民主党派中央，就国家经济社会发展重大问题开展调查研究、建言献策的重要活动。上海自贸试验区设立最早，也取得了一系列可复制可推广的经验成果。希望通过在上海的调研座谈，形成有价值的建议，为中共中央决策提供参考，更好服务国家改革开放大局。

全国政协常委、民建中央副主席兼秘书长李世杰，上海市委副书记尹弘，市委常委、市委秘书长诸葛宇杰，市政协副主席周汉民参加座谈。