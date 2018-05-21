李强赴同济、上大调研：高校要牢牢抓住这个根本任务

本报讯 市委书记李强今天下午（5月21日）在同济大学、上海大学调研时指出，高校要牢牢抓住培养社会主义建设者和接班人这个根本任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，办好中国特色社会主义大学。大学的发展，要始终立足大局、联系实际，积极服务国家战略，全力参与上海建设，为上海加快建设“五个中心”、迈向卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市提供更有力的人才支撑和智力支持。

迎来建校111周年的同济大学，正朝着建设中国特色世界一流大学的目标奋力前行。李强下午来到同济大学校史馆，听取同济大学党委书记方守恩、校长钟志华关于学校情况的介绍。李强说，多年来同济大学为国家和上海发展作出了积极贡献，上海市委、市政府将一如既往地支持同济大学建设发展。在校史馆一楼，李强同孙钧、郑时龄、裴钢三位院士亲切握手问好，关心询问日常生活及教学科研情况，并就城市规划建设、乡村振兴战略以及生命科学研究、生物医药产业发展等问题交流讨论，希望院士们继续在各自教学科研领域用心耕耘，培养更多社会栋梁之才，更好服务国家战略、上海发展。

结合学科优势、聚焦重点领域、服务区域发展，同济大学牵头成立的长三角城市群智能规划协同创新中心，致力于为中国的城市化发展提供理论基础、决策咨询和技术支持。李强听取中心利用大数据、人工智能等现代技术手段开展长三角一体化发展研究的最新成果，鼓励中心立足长三角、服务长三角，综合运用各种研究方法，为提升长三角城市群的核心竞争力提供智力支撑，推动实现长三角更高质量一体化发展。

随后，市领导来到现代工程测量国家测绘地理信息局重点实验室，察看航天重大工程遥感测绘技术有关情况，实验室相关技术成果已应用于嫦娥探月、测绘卫星、高分卫星等航天重大工程任务。李强说，上海建设具有全球影响力的科技创新中心，关键就看能不能在重大核心技术领域打破垄断、填补空白、形成突破，要进一步加大自主创新力度，努力抢占科技创新制高点，力争在核心技术领域取得更大突破。

上海大学作为本市首批高水平地方高校建设试点，正积极实施人才强校战略，加快建设一流学科。李强来到上海大学，听取上海大学党委书记、校长金东寒关于学校近年来改革发展以及人才培养的工作汇报。李强说，上海大学成立以来为服务国家战略和全市经济社会发展作出了积极贡献，市委、市政府将继续支持上海大学建设发展。

在上海大学美术学院，市领导察看了2018届本科优秀毕业作品展，详细了解学院下一步发展规划。李强说，美术学院教书育人，要立足为艺术、为生活、为城市，充分营造处处有艺术、处处有美学的良好氛围，为上海国际文化大都市建设作出更大贡献。

无人艇工程研究院集控制、人工智能、机械、力学、通信、数学等为一体，经过10年的技术突破，研制了八代“精海”系列无人艇，搭载在海监船、海巡船、海调船、雪龙号上。李强察看了海洋智能无人系统装备，在同科研带头人交谈时了解到团队平均年龄31岁，一批青年科技人才已脱颖而出，他给予充分肯定，指出重大科技创新成果是国之重器、国之利器，能够参与这样的科研事业，非常有意义，希望大家勇攀科技高峰，在新时代科技创新大潮中大显身手、建功立业。

高品质特殊钢冶金与制备国家重点实验室以国家对高品质特殊钢的重大需求为导向，展开应用基础研究和关键技术研发。李强详细了解有关项目研发进展，强调要聚焦最有条件、最有优势的领域增强自主创新能力，加强学科之间协同创新，更好服务国家重大战略需求。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加调研。