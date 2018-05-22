1862时尚艺术中心发布演出季-在商业城区来一场文艺突围

晨报记者 邱俪华

日前，1862时尚艺术中心举行了演出季开幕暨开业庆典，演出剧目共45台逾80场，围绕前沿、时尚、跨界、创意的主题。这座由建于1862年的上海祥生船厂遗留下来的文物保护建筑，经日本设计师隈研吾注入接轨国际的理念升级改造，游走在历史遗迹与未来艺术之间的“博物馆式剧院”，将用发生在当下时空的现场表演艺术，打造金融圈的艺术氧吧与戏剧生活场，为陆家嘴这个国际CBD增添一抹青春悸动的色彩。

1862时尚艺术中心今年将推出5A演出季，其中含亚洲首演剧目3台、中国内地首演剧目4台、上海首演剧目3台、上海本土委约原创小剧14台，节目分为五大板块——剧场新浪潮、亲子合家欢、摩登新古风、华语新生力、视听嘉年华，涉及先锋话剧、肢体剧、现代舞、live house音乐会、时尚戏曲等多种形式，立意在商业中心城区完成一次理想主义的文艺突围。

开幕活动



1862时尚艺术中心的演出季关注多元文化交织的当代城市地景、先锋前卫的边缘艺术潮流以及媒体时代的流行表达，剧目创意无限，展现都市文化的卓越品质与动感活力。从5月20日到6月2日的两周时间内，从剧场舞台到户外公共空间，从线下到线上，演出、活动、讲座……精彩不断，体验升级。

荷兰Jakop Ahlbom剧团将携近年来横扫欧洲各大艺术节的口碑之作《一主二仆》飞来上海，开启该剧本年度亚洲唯一一站的巡演；中国现代舞坛的中坚力量赵梁将为“1862”度身定制一场纪念版《幻茶谜经》。

在演出季开幕活动的最后一天，即2018年6月2日这个与剧院同名的特殊日子里，“1862”别出心裁地将戏剧魅力从剧场释放到滨江文化带的公共空间，首次委约上海本土创作人原创14台形式各异的作品，上海戏剧学院、大不同舞团、大路剧社、同济大学红樱剧社、上海政法大学鸿鹄剧社等民间艺术社团以及英国默剧演员Alex Go-mar、音乐人KK Zhang等独立艺术家，将呈现150分钟不间断的循环接力演出，与白领、居民、游客等零距离互动，打造一场艺术狂欢。

配合演出季，“1862”还将呈现30场“1862plus”公益艺术加料节目，包括讲座、剧本朗读会、戏剧工作坊、演前谈、都市快闪等多种形式，颠覆式的演出季与贯穿全年的活动，将为魔都带来一段激动人心的艺术冒险之旅。

五大板块



剧场新浪潮

除了开幕季演出，未来一年中，五大板块让观众惊喜不断。剧场新浪潮板块汇集了来自伦敦默剧节、爱丁堡艺穗节、阿维尼翁艺术节、布莱顿艺术节等国际指标性艺术节以及中国上海国际艺术节、乌镇戏剧节等国内主流艺术节近年来的热演剧目，包括立陶宛OKT剧团国宝级导演科尔苏诺夫的《海鸥》、格鲁吉亚科捷·马加尼什维里国立剧院的《皆大欢喜》、荷兰剧场天才Jakop Ahlbom的颠覆之作《一主二仆》、英国伪装者剧团的传奇剧目《警察故事之最佳拍档》、新西兰默剧明星特里夫·维肯肖与巴尼·邓肯的办公室喜剧《大开眼界》等。

华语新生力

华语新生力是“1862”为华语地区青年创作者打造的开放式展演平台。今年与香港艺术发展局合作推出“香港戏剧月”，3台代表当代香港戏剧发展水准的优质剧目来沪展演——7A班戏剧组的《大笑丧·丧笑大晒》、绿叶剧团的《孤儿2.0》、一条裤制作的《流徙之女》；在引进的同时，也让更多本土优秀的青年原创作品走出去。此外，香港音乐人梁基爵与中国台湾电影导演蔡明亮合作的媒体装置剧场《壹零（三）》也将于8月登上“1862”的舞台。

视听嘉年华

将打破传统剧场与 live house、室内与户外的界限，在天幕可开启的江景舞台上呈现图瓦国宝级乐队恒哈图、亚塔以及传奇女歌手珊蔻的音乐会，烹制一席视觉与听觉的极致飨宴。

摩登新古风

剧目大胆跨界、跨次元，以当代手法演绎中国传统文化，意在吸引年轻观众，其中包括舞蹈行为艺术家赵梁的《幻茶谜经》《警幻绝》《双下山》，海上雅乐的《唐诗宋词音乐会》与《动物乐园亲子民乐》，芣苡乐队的跨媒体剧场《古歌》等。

亲子合家欢

俄罗斯默剧大师斯拉法的《下雪秀》、美国阿库罗布夫剧团的《空气动力秀》、爱丁堡艺穗节都市炫技团《360全明星》、美国电光火线剧团的《科学怪龙进化论》、中德合作儿童舞剧《环游世界》等剧目，将为家庭受众带来最宝贵的共享时光。