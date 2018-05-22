京东金融用科技实现救护车智能调度

文 达

随着人工智能和大数据的发展及应用，智慧城市的“面孔”正变得逐渐清晰。5月17日，京东金融副总裁、首席数据科学家、城市计算事业部总经理郑宇在2018世界智能大会上阐述京东金融的智慧城市理念和愿景,并通过联通营业厅智能选址、违章停车监测、区域人流预测、救护车智能调度和选址、水质预测、AI+火力发电、信用城市体系建设七个案例，详细介绍了京东金融城市计算取得的前沿科技成果。

在郑宇看来, 城市是一个特殊的存在，它的每一个现象都受到空间和时间的双重影响，对于预测城市中的各项指标的变化，传统的人工智能算法不能做出精准指令。京东金融城市计算正在打造贯穿城市规划、运维和预测阶段，汇集各种各样数据的城市大数据平台，支撑这个平台的是特殊的时空数据管理和针对时空数据的人工智能算法以及多元数据算法。

基于此，京东金融城市计算事业部正在服务政府和大型国有企业，帮助他们解决城市里的交通、规划、环境、能耗、商业和城市安全等痛点，提高大型企业产能和业务效率。

以救护车智能调度为例，救护车智能调度和选址是利用大量的120呼叫数据和救护车路线抢救数据，在不增加任何投入的情况下面，只要对救护车站的位置做稍微的偏移跟挪动，就能够把抢救时间缩短30%。比如，以前我们救一百个人需要花一百个小时，现在我们只要花70个小时，留下30个小时可以在手术台上挽救更多人的生命。另外，通过智能算法我们可以对救护车做动态的调度，在不增加任何救护车的情况下，把运力再提高30%。前提是我们没有增加任何的资源投入，这就是人工智能的威力。

郑宇表示，未来，依靠计算能力、行业背景知识、产学研一体化经验和海量数据等优势，京东金融城市计算将持续发力，让技术真正服务于现实生活，提高效率，降低损耗，为智慧城市描画更美好的蓝图。

郑宇是城市计算领域的先驱和奠基人,他曾发表高质量国际论文百余篇，其中多篇论文成为城市计算领域奠基性的论文。2013年，他因在城市计算领域的贡献被《MIT科技评论》评为全球杰出青年创新者（TR35）；2014年，他被《财富》评为中国40位40岁以下商界精英。