蚂蚁金服旗下花呗宣布向银行开放-互金平台展现科技杀手锏

晨报记者 李 锐（基金主笔）

对于互金平台来说，科技的定位越来越突出。自从去年以来，尤其是资管新规的出台，在强监管背景下，互金行业合规效果初显，很多互金平台已经定位在科技平台，这在蚂蚁金服、京东金融、苏宁金融等平台近期的动作就能看出端倪。

蚂蚁金服开放花呗与机构合作

继开放财富号、车险分、“定损宝”、余额宝等之后，蚂蚁金服再向金融机构开放消费信贷业务。5月18日，蚂蚁金服旗下消费信贷产品花呗宣布向银行等金融机构开放，未来将与金融机构一起，共同开拓更多的服务场景，为用户提供更丰富的权益。

花呗是蚂蚁金服长期运营、紧紧依托场景的消费信贷产品，深受年轻用户的喜爱。诞生三年多来，已经覆盖绝大多数线上消费场景，并通过餐饮、购物、医疗、出行、教育、公共缴费等多种场景的拓展，服务线下的数千万商户和广大消费者。同时，依托完善的风控体系有效控制风险。因而花呗在上交所发行的证券化产品，一直广受金融机构青睐。

花呗这次的开放举动之前就有迹可循。今年3月的“2018消费金融行业新趋势”论坛上，蚂蚁金服微贷业务负责人就曾透露，今年将探索开放花呗、借呗业务，尝试与银行等金融机构合作。

这是蚂蚁金服在金融开放的道路上又迈进了一步。就在本月初，蚂蚁金服的另一“国民产品”余额宝宣布开放，从原来的单只货币基金变成多家合作的开放模式，引入了更多基金公司的货币基金产品，开放销售渠道和消费场景。

随着花呗的开放，蚂蚁金服包括支付、理财、保险、小微企业金融、农村金融、消费信贷等在内的所有金融产品，都已经实现了与金融机构的开放合作。

京东金融推出“VIP用户人脸识别”

日前，京东金融携为企业提供一站式解决方案的科技服务平台“京东稻田”、VIP用户人脸识别系统“鹰眼北极光”等亮相第二届世界智能大会，京东金融城市计算理念和城市愿景也在大会上公布。

“鹰眼北极光”通过机器视觉、深度学习等技术，可实现顾客到店即可识别VIP用户身份，并结合大数据分析，第一时间为店铺服务人员提供数据参考，以便为顾客提供定制化的贴心服务;与此同时，“鹰眼北极光”还可对进店顾客的客流量趋势进行精准统计,为店铺的数据化运营提供量化指标。

除了产品应用能力,京东金融还现场展示了为企业提供一站式解决方案的科技服务平台——京东稻田。京东稻田聚合AI服务、舆情服务、行研服务、量化服务、风控服务于一身，为金融机构、电商、政府提供风控体系、精准营销、证券数据、行研报告等多种定制化服务。

作为一家科技公司, 海量、多维、动态的大数据叠加最前沿的技术是京东金融的核心优势。京东金融正在和金融机构一起服务城市,推动数字经济发展,建设智慧城市。京东金融副总裁、技术研发部总经理曹鹏表示,未来，京东金融会在大数据和人工智能领域持续投入千亿规模，助推前沿科技与实体经济的深度融合，让人们的生活更加智能。

苏宁金融布局AI

作为国内金融科技的先行者之一，依托其天然的大数据和O2O全渠道等优势，苏宁金融这几年来加大科技创新，持续在大数据、机器学习、人工智能等领域加大资金和资源的投入。目前，苏宁金融已将人工智能技术嵌入支付、消费金融、供应链金融等多项业务，风控体系优化成效显著，客户体验也更加高效、智能。

拥有强大的研发能力,才能实现技术创新,才能掌握核心技术。自成立之初，苏宁金融就定位为一家以O2O融合发展为特色的金融科技公司，聚焦发展生物特征识别、大数据风控、物联网金融、区块链、金融AI和金融云六大金融科技。

从自主研发的专门用于风险的监测、分析和处置的智能风控大脑“CSI系统”，到区块链技术黑名单共享平台、企业知识图谱平台和“幻识”反欺诈情报图谱系统，再到“云眸”互联网核身服务、任性贷反欺诈模型等，人工智能都是当中最基础的技术之一。基于一个个黑科技，苏宁金融的风控水平进一步提升，普惠范围进一步拓展。

除此之外，苏宁金融还将人工智能实际应用到供应链金融业务的信用风险管理体系中。在供应链金融领域，依靠信息流、物流、资金流等大数据优势，利用大数据算法和技术尤其是机器学习、社交网络、知识图谱等，苏宁金融已经打造对公信贷领域的人工智能风险决策体系，形成了精准、高效、智能的信贷业务风险解决方案。

简普科技只有“Tech”

“互联网作为连接提高了效率，而数字技术则是一种能力，更注重质量的提升。”20日，在2018清华五道口全球金融论坛演讲中，融360|简普科技联合创始人兼CEO 叶大清表示，最近BATJ都在表示去金融化，简普科技只有“Tech”，没有“Fin”。作为全球金融AI第一股，我们打造的是一种开放的综合能力，帮助金融机构提高效率，更重要的是提升大数据、风控能力和服务的质量。

“中国金融业的数字化整体落后于电子商务，但中国金融数字化将会成为比电商更大的一块蛋糕。”叶大清指出，在国内，银行业数字化转型面临一些障碍，比方说，银行各个子系统的数据没有打通，存在数据“孤岛”。像在国内排长队打印征信报告，其实就是一种逆数字化潮流的现象。他强调，中国的征信等金融基础设施也应数字化。

他指出，金融的本质就是风险管理，光有效率，风控能力差，服务能力弱，这都是有问题的。如何让金融行业更好的去管理风险，提升服务质量，这需要一种综合能力。作为全球金融AI第一股，过去六年多，融360一直在着力打造这样一种开放的综合能力，包括营销、大数据分析、反欺诈、联合建模、风险定价和服务的能力，为2700多家多样化的金融机构赋能，这其中，传统银行占到一半以上。

小牛资本青睐民间金融小镇

近期，以“新时代 新金融新生活”为主题的2018丝博会西安市新城区民间金融小镇专场投资推介暨项目签约仪式在西安举行。其中，小牛资本现场签约4个投资项目。

小牛资本业务涵盖普惠金融、财富管理、投资管理等领域，旗下拥有小牛普惠、小牛在线、小牛投资、小牛新财富、牛鼎丰科技等业务群布局公司，是华南地区知名的创新金融科技企业代表。总部位于深圳的小牛资本在北京、上海、香港共同设有四大管理中心。

小牛资本董事长彭铁表示，自成立之初，小牛资本就秉持‘美好资本、美好金融、美好社会'的企业愿景，无论是对于那些长期未被金融充分服务的普通家庭、中小微企业，还是对于我们这些提供金融服务的创新金融机构而言，无疑都是一个‘新时代’。

他表示，未来小牛会肩负好自身企业使命，全面助力西安民间金融的产业化发展，为解决西安乃至整个西北地区小微企业、“三农”融资难的问题，为“新金融”服务实体经济尽企业的一份力。

未来，西安民间金融小镇将实现主要入镇企业突破160家，年带动金融投资1500亿元，年利税突破5亿元，新增就业岗位3500余个，并打造成为全国普惠金融示范基地。