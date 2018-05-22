世界黄金协会：-一季度全球央行大举买黄金

晨报记者 刘志飞

（注册黄金投资分析师）

世界黄金协会(WGC)最新发布的2018年一季度黄金需求趋势报告显示，一季度全球黄金需求量共计973.5吨，这是2008年以来最低的第一季度数据。不过，一季度全球央行却在大举买入黄金，全球央行官方黄金储备新增116.5吨(同比增长42%)，这是4年来最高的第一季度数据。

央行买兴正浓

从一季度购买黄金的央行来看，购金最多的前三位依次是：俄罗斯、土耳其、哈萨克斯坦，这三国占第一季全球黄金净购买量近一半，而德国、卡塔尔和乌克兰减持了黄金。

WGC数据显示，俄罗斯蝉联第一大买家，第一季纳入41.7吨黄金，黄金储备达到俄罗斯央行总储备18%，目前俄罗斯的官方黄金储备达到1857.7吨。但值得注意的是，俄罗斯私人黄金投资却非常低迷，因购买黄金的税率非常之高，个人和机构购买金条要缴纳18%的增值税。

排名第二的土耳其对购买黄金也是乐此不疲，土耳其第一季买入29.8吨黄金。实际上，最近一年以来，土耳其也一直在囤积黄金。根据2018年WGC调查数据显示，土耳其官方黄金储备去年达到565吨的创纪录高点，土耳其黄金持有量从去年5月以来几乎翻倍。

无论是俄罗斯还是土耳其，大举购买黄金的目的只有一个——去美元化。普京从在公开场合表示：“全世界都看得到，美元垄断地位对许多方面而言都是不稳定而危险的，我们（俄罗斯）的黄金和外汇储备正在变得多元化，我们将继续这样做下去。”

土耳其总统埃尔多安主张对美元采取强硬立场，批评美元贷款，呼吁以黄金支撑本币汇率，以黄金形式发放国际贷款。

个人投资者兴趣不大

相比央行的积极买入，机构和个人对黄金的投资积极性参差不齐。报告显示，中国、德国和美国金条与金币投资需求疲弱：全球金币与金条投资需求下降15%至254.9吨。窄幅震荡的金价削弱了这些市场中投资者对金条与金币的兴趣。

不过黄金ETF连续第五季度增持：持仓量上涨32.4吨，美国黄金ETF持仓量的增加是主要动力。一季度投资环境相对复杂：一方面利率上升，另一方面股市大幅震荡。由于黄金价格窄幅震荡，许多投资者缺乏明确的投资信号。

一季度全球金饰需求约为487.7吨，保持平稳。中国的金饰需求因节日的推动得到提振，同时美国的金饰需求在整体经济环境的良好支撑下也有所增长。与此相反，印度金饰消费者因本地黄金价格高位震荡而有些灰心。

投资者暂时看不清方向

上周美元的大涨让黄金受到重创，当周收跌2.18%，至1289.20美元/盎司。金价的暴跌让投资者和分析师有点找不到方向了。Kitco 上周五（5月18日）发布的每周黄金调查显示，无论专业人士或普通受访者均对本周黄金感到困惑，看涨看跌人数均未过半。华尔街专业人士及普通投资者对黄金在遭到大幅抛售后，金价是否会在短期内反弹莫衷一是。寻求黄金反弹的交易员和分析师评论说，抛售过度了，因此他们看到了某种反弹。寻求进一步下跌的人士表示，预计美元和黄金的走势将持续，以及贵金属在技术图表上继续疲软。

在针对华尔街专业人士的调查中，有16人参与了调查，有7人，或44%认为本周黄金将会上涨，有7人即44%认为本周黄金将会下跌，2人或13%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商，投行，期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中，有605人参与了调查，有296人，或49%认为本周黄金将会走低，有241人即40%认为本周黄金将会上涨，68人或11%认为黄金将会盘整。看涨黄金的人士主要的依据是黄金可能会在技术上有超跌反弹的需求，另外，由于金价的下跌，可能会引发实物需求的回升，这可能会支撑金价。