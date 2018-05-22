金融消费有纠纷 调解中心下基层

晨报记者 刘志飞

近日，上海市金融消费纠纷调解中心陆续在全市各银行机构、信用卡中心、支付机构设立了50个调解工作联络站，为金融消费者遇到的纠纷提供上门调解和在线调解服务，开展金融知识教育普及活动，着力将金融纠纷化解在基层一线、解决在萌芽状态。

上海市金融消费纠纷调解中心是我国首家专业的金融消费纠纷调解组织。中心自2014年成立以来，推出了上门调解、夜间调解、电话调解和在线调解等服务，建立了诉调对接机制、小额纠纷快速解决机制和中立评估机制等多种金融消费纠纷解决机制，有效调解了1000余件金融消费纠纷案件。

此次上海市金融消费纠纷调解中心调解工作站的设立是在金融领域贯彻落实上海市综治办、市司法局关于开展“一般矛盾不出村（居），疑难矛盾不出镇（乡、街道），矛盾不上交”活动的具体举措。设立基层调解工作站是该活动在金融行业的拓展和深化，是进一步落实活动精神、丰富活动内涵的重要实践，自开展以来取得显著的成效，进一步完善了纠纷多元解决机制，实现了矛盾纠纷在源头化解，夯实了基层人民调解工作基础，为筑牢社会和谐稳定的第一道防线添砖加瓦。

据中心负责人介绍，调解工作站的主要职能为协助金融机构开展金融消费权益保护工作，为金融机构提供线上与线下的金融消费纠纷调解及咨询服务，协助金融机构开展金融知识普及与金融消费者教育工作。首批调解工作站设立在获得“金融消费者满意单位”称号的金融机构网点内，这些网点具有完善的基础设施和良好的服务质量，可以为调解工作提供有效的服务保障。

今后，金融消费者可以直接通过工作站向调解中心申请调解员上门调解和网上调解服务，而不必亲自前往调解中心，免去了来回奔波的辛劳。中心负责人说，我们的目的就是要让调解员的奔波免去消费者的奔波，使矛盾纠纷早发现、早控制、早解决，努力做到常见、多发的一般矛盾纠纷不出网点，疑难、复杂、群体性以及专业性的矛盾纠纷不出支行，矛盾纠纷不上交。

市民如有相关金融调解需求，可以致电021-20235012或至浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦1114、1115室咨询。