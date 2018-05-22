多头已完全掌控大盘方向

晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市受消息面利好影响，高开高走，沪市成功突破3200点，创阶段新高，成交量有效放大，盘中海南板块、环保板块、知识产权保护、航运板块涨幅居前。午后沪市和创业板保持强势状态。最后沪市以3213点报收，上涨0.64%。



电子板块有估值优势

昨日电子板块走势坚挺。机构认为：在包括战略新兴产业发展基金、集成电路所得税政策、工业互联网三年行动计划等政策刺激下，以TMT为代表的成长公司的后市表现依旧乐观。

未来通信行业更加看好包括数据通信类公司的发展前景，同时也持续看好包括北斗、工业互联网、物联网、信息安全以及国产替代这些有利于产业升级、消费扩大以及自主可控等产业的龙头公司和关键链条公司。选股方面强调估值变化、业绩成长以及行业趋势三个指标，同时也关注那些在利润结构或者收入增长方面发生重大变化的公司。而且富士康、小米的上市进程推进有望进一步提振行业情绪，建议关注那些有趋势性创新方向的企业。

粤港澳大湾区潜力大

粤港澳大湾区规划纲要呼之欲出，大湾区建设即将驶入快车道。

5月19日-20日，“大湾区经济与发展论坛”在深圳举办，以新时代、新经济、新金融为主题，围绕大湾区与中国经济创新发展动能、金融创新与金融科技、跨境金融和区域合作等议题进行探讨。

根据专家分析，粤港澳大湾区将成为我国经济转型升级的主战场，成为高质量发展建设现代经济体系的重大平台。

目前粤港澳大湾区内共有515家A股上市公司，其2017年实现归属母公司股东的净利润共计约4981亿元，同比增26.09%，其中，有199家上市公司全年净利润增速超过26.09%的平均值，占比为38.64%。

大盘呈量增价升状态

在中美贸易达成共识，信用违约风险短期缓解，外围增量资金逐步入市，油价高企带动油气产业链景气度提升等大环境作用共振下，昨天市场风险偏好明显改善，大盘呈现量增价升的良性状态，交易情绪转为积极。

上周五沪市日K线以中阳报收，各短期均线处于逐步收敛格局，实际上就是告诉大家，沪市构筑的多重复合底是有效的，看上去，指数临近4月平台突破格局尚待完善，且沪指回升刚刚触及200周线压制关键位置，市场整体探底回升需进一步反弹加以确认，但多头不急于进攻是等待一个最佳时点的契机，从昨日盘口看，短期均线已经多头排列，一阳穿三线，做多力量完全掌控了大盘方向。