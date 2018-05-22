风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

上周沪市在下有10日、30日均线支撑，上有60日均线压制的情况下，缩量整固，说明多空短期势力均衡。由于KDJ钝化已久，如果没有大力度的拉升，很难吸引到跟风盘，所以当时高智指出“一方面要谨防股指盘中回落，另一方面要继续精做个股，不追涨，但要逢低布局”。从上周中两天走势看，沪市运行确实受到了60日均线的压制，同时量能依然处在较低水平，尽管多头不断策划局部行情以维持人气，比如医药股、海南板块和粤港澳大湾区板块轮番上涨，但这样的市场终究属存量资金博弈性质。

“到了上周五，盘面发生了变化，以中国石油为主的白马蓝筹股表现十分抢眼，而创业板在早盘则一路震荡下行，盘中前期涨幅较大的医药股大幅回调，对市场人气有一定打击。午后，中国石油进一步拉升，该股创2015年7月以来最大单日涨幅。市场受此鼓舞，大中小盘一起发力，最后沪市拉升涨逾1%，创业板探底回升上涨0.30%。”高智说。上周大部分时间市场做多力量并不急于进攻，等震得差不多了，本周一一下子拉出了整理多时的平台。

“上周五中国石油大涨超过7%，真是没有想到，这到底是昙花一现，还是公司基本面值得追捧了？”娇娇问，此前高智一直要求好运营业部的朋友们逐步布局低估值的消费蓝筹和创新成长优质标的，做中长线布局，但中国石油走强是不是有持续性呢？

“其实我也一直提倡要均衡配置大小盘股的，我在工作室里反复强调过多次。本周仍要尽量踏准大盘的起落节奏，以及大、小盘股的轮动节奏。中国石油被看好，不是心血来潮，该股具有绝对垄断地位，估值也非常高，最近两年一直在超高增速，产品价格两年来一直上涨，是一只超级白马股。”高智说。虽然大众消费品正步入强上行周期，机构们反复强调看好医疗保健和大众消费品牌全年的投资机会，但低估值的白马蓝筹一样是强势品种。

今日行情预测：强势整固

仓位：70%