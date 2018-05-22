动力电池独角兽拟筹资约60亿-创业板IPO，宁德时代来了就当老大

晨报记者 曹西京

证监会5月18日核发两家公司的IPO批文，筹资总额不超60亿元，动力电池独角兽宁德时代在列。市场预计宁德时代此次IPO募资50多亿元，按公司去年39.72亿元的净利润计算，只要宁德时代市盈率达到32倍，就将超越温氏股份成为创业板市值第一。周一温氏股份总市值1264亿元。



募资规模大幅缩水

宁德时代是继富士康和药明康德后，第三家在A股上市的新经济企业。不过公司此次募资规模将明显缩水，其之前公开的招股说明书申报稿显示，拟募资规模140亿。不过即使缩水6成，宁德时代的募资规模依然创下了创业板成立以来的新高。

据招股书申报稿，绿色动力的募资额为5.6亿元，若没有变动，则宁德时代募资额将约55亿元，其未上市之前市值已高达544亿元(以发行10%股份计算)。以新股上市首日44%的涨幅计算，宁德时代上市首日市值便高达783.36亿元，成为创业板第二大市值股票。目前，和宁德时代同体量的药明康德，已收获10个涨停，宁德时代即便是只收获7个涨停，市值也将高达1388亿元，超过温氏股份，成为创业板“新一哥”。

在此之前，另一独角兽企业药明康德的IPO融资规模也大瘦身，募资总额从57亿元缩水至21亿元。

上游供应商将得益

2015年-2017年，宁德时代营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元和199.97亿元，年均复合增长率高达87.26%；同期净利润分别为9.31亿元、30.22亿元和39.72亿元，年均复合增长率超过100%，在制造业中，这一利润增速堪称神话。不过扣非后净利润分别是8.8亿元，29.6亿元以及24.7亿元，这意味着2017年下降约16%。

从主营业务收入构成来看，动力电池系统是宁德时代最主要的收入来源。2017年，公司动力电池系统销售收入为166.57亿元，占主营业务收入87.01%。招股书申报稿显示，宁德时代公司2017年动力电池的销量为11.84GWh，在全球排名第一，排名第二和第三的分别是松下和比亚迪，韩国知名企业LG化学和三星SDI分别位居第五位和第七位。

招股说明书披露，宁德时代2017年主要原材料采购金额高达61.43亿元，且计划到2020年把动力电池产量翻番至50GWh。因此，上市之后公司扩大业务增加上游采购成为必然，其上游供应商中生产正极材料、隔膜等核心材料的公司将直接受益。

作为新能源行业的龙头企业，宁德时代的上市有望提升整个行业的热度。申万宏源研报指出，宁德时代融资上市后扩张速度有望加速，建议紧跟公司产业链寻找投资机会。重点推荐璞泰来、星云股份、天赐材料、新宙邦。此外，在原材料价格上涨的压力下，三元高镍化是未来发展趋势，推荐当升科技、杉杉股份。

5月24日本周四，富士康将进行申购，拟发行约19.70亿股，股票简称“工业富联”。至此，今年以来目前可知的筹资额较大的公司IPO基本上已获得发行批文。尘埃落定后有利于稳定市场预期。