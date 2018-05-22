两大新政考验重重-中超联赛第一阶段总结

晨报记者 金 昊

由于世界杯的缘故，上周末的中超联赛结束后，联赛正式进入第一个间歇期。受“U23新政”和“外援新政”的影响，本赛季中超联赛当中出现了多种此前从未发生的情况，比如U23球员单场出场3人次，比如外援使用人次要与U23球员持平，这些新政都让各队主帅大为头疼，也是导致所有球队都没能在第一阶段拿出真正100%的状态。

因此，这个间歇期对于已经亲身体验过两大新政的16支球队来说，是一段难得的休息期和调整期。这个间歇期的调整，或许会成为各支球队本赛季表现的分水岭。



青训基础决定未来建队思路

相比上赛季的U23政策，本赛季的U23政策再一次升级，单场3人次出场且外援出场人次必须与U23相同的规定使得很多球队在使用U23球员的问题上都面临一个大问题：一旦在首发阵容里派出三名外援+一名U23球员的话，那么就意味着球队可调整的非U23球员只剩1人。这也是我们在本赛季多次看到的“伤停补时换上U23球员”以及“U23球员换下U23球员”等场景的原因之一。

这样的状况让很多主帅都很头疼。但凡事总有个例外，鲁能和换帅后的一方就不怎么头疼这事。本赛季正式挂帅山东鲁能后，李霄鹏突然成了U23新政下最幸福的主帅。且不论目前出场次数不多的曹盛、陈哲超和郭田雨，李霄鹏在主力阵容和轮换阵容中经常使用的U23球员就有四人，姚均晟、李海龙、刘洋、刘军帅都在本赛季获得了充足的出场机会，鲁能目前的排名也少不了他们的功劳。

而大连一方则是在换帅后突然间成为U23球员的沃土。王耀鹏、汪晋贤、杨芳志、李帅这四人已经成为舒斯特尔手下的绝对主力。从最近几轮的比赛来看，一方的几位小将在比赛经验方面还有所欠缺，但也都表现出了自己的特点，尤其是搭档杨善平的王耀鹏，几乎成为了一方后防线上最稳固的一环，这也让一开始想把他作为突破口的球队多少打消了这个念头。

客观地说，U23新政在一定程度上存在着“揠苗助长”的意味，这种“一刀切”的管理方式并不合理，这是毫无疑问的。不然的话，也不会出现超过半数球队都面临“换人难，换U23更难”的尴尬局面。足协在做决定之前也应该把中超联赛的实际情况纳入考量范围。

但与此同时，这项政策对于身处职业联赛当中的各支球队来说，也是对各家青训状况查漏补缺的机会。职业联赛二十余载，不论生存的时间长短，各支俱乐部多多少少都有自己独到的经验，也有很多俱乐部都曾经前往欧洲顶级俱乐部针对顶级联赛青训模式进行考察，但真正把“青训”二字落到实处的，又有几家呢？不论U23新政能够“存活”多久，职业俱乐部都应该把青训工作落到实处，而不是用“表面工作”来应付。

外援新政影响球队战绩

先不说外援新政本身，U23新政其实已经对中超联赛中外援的出场有了很大的限制，再算上进一步削减的外援注册和出场人数，各家俱乐部在本赛季外援的选择和使用上都面临不同程度的难题。而这一点，是现阶段影响球队战绩最为重要的一点。

首先一点就是外援的选择。由于转会调节费的存在，各支球队都不愿轻易触碰这条红线，而在这时，熟悉中国联赛且价格适中的外援就成为了市场上的抢手货，穆坎乔、斯蒂夫、罗梅罗、巴斯蒂安斯等人都是符合上述条件的典型代表。

此外，留用已经磨合成熟的外援组合，也是许多球队的选择，上港、恒大、富力、权健、亚泰都是走的这条路。当然，也有北京中赫国安和大连一方这样老老实实交了转会调节费来引进大牌外援迅速提升球队实力的典型。

而除了外援的选择，对于外援的使用也让各队的主帅感到头疼。如果每场比赛都派出不同的外援组合，在一定程度上的确能够安抚球员的情绪，但球队就要面临每场都会更换技战术的实际难题。这无论对于争冠球队还是保级球队来说，都是破坏球队稳定性的做法。可一旦保持外援组合一成不变，这会让第四外援的状态难以保持，这对于球队战术打法的多样性来说也有影响。所以，目前让各支球队保留四外援配置的唯一原因，只剩伤病。

在这样的背景下，选择合适且价格适中的外援，就成为各支球队在外援选择方面的首要任务。联赛11轮过后，绝大多数外援都已经锁定了自己在球队中的主力位置，而那些难以融入球队且破坏球队薪资平衡的外援，或许将结束他们的中超生涯。