颜骏凌“奶爸”处子秀给了小老虎

晨报记者 俞 炯

尽管上周日晚上球队才刚刚结束一场中超联赛的比赛，今天又要马上到国家队报到，但上港队的国门颜骏凌昨天一大早还是抽出时间出现在了上海野生动物园，学做一名动物保育员，给刚刚出生才一个月的小老虎当“奶爸”。

5月22日是国际生物多样性日，颜骏凌和队友张一以及本赛季被租借到上海申鑫的汪佳捷在前一天一起参与到了野生动物保护的公益活动中。他们要帮可爱的小老虎洗澡、给他们喂奶，给活泼的节尾狐猴打扫笼舍和送午餐。

无论是张一还是汪佳捷都已经是标准的“奶爸”，比起相对笨手笨脚的颜骏凌，无论是冲奶粉还是喂奶都要比国门娴熟许多。他们还要时不时“嘲笑”一下腼腆的颜骏凌，“这方面你没有经验。”

颜骏凌自己也表示这是他人生第一次当“奶爸”，“这样的公益活动还挺好玩的，也很有趣和新奇，我自己第一次喂奶的经历算是给了小老虎。”而相比足球场上守门，颜骏凌显然觉得服务小动物更难，“肯定是给小老虎洗澡和喂奶更紧张，因为这不是我的专业领域。”

那么作为上港队的颜值当担，颜骏凌什么时候自己真正做奶爸呢？对于这样的问题，颜骏凌不好意思地笑笑说道：“顺其自然吧。”

不但是第一次当“奶爸”，连上海野生动物园，颜骏凌也是第一次来，“饲养员们真的非常不容易，他们对小动物的爱发自内心，照顾得非常细致。这样的活动也是非常有意义的，可以呼吁全社会多关心野生动物，保护野生动物。”

颜骏凌还透露，他十分愿意参与到更多的公益活动中，目前“颜骏凌爱心工作室”也正在筹备之中，今后希望通过爱心工作室，号召更多的球迷、有爱心的朋友们一起加入到志愿服务之中。