学前教育快速发展师资队伍建设成关键-——全国学前教育宣传月启动

“把耐心送给孩子，把诚心交给家长，把信心留给自己……”这出自一名普通的幼儿教师。近日，2018年全国学前教育宣传月启动仪式在上海市举行。上面教师的感悟也恰好呼应了今年宣传月的主题——“我是幼儿园教师”。据了解，本次启动仪式由教育部党组成员、副部长朱之文，联合国儿基会驻华代表处副代表郑道，中国学前教育研究会理事长虞永平，上海市政府各委办局、市教委基础教育处，市教委教研室、市教育评估院、市教委信息中心、市教育装备中心、各区教育局领导，以及华东师大、上海师大等高校的师生代表、上海市幼儿园园长和教师代表、家长代表共800人出席参加。

透过数据看学前教育快速发展

近年来，我国学前教育驶入快车道，实现了跨越式发展。通过连续实施3期学前教育行动计划，学前教育总体投入水平明显提高，办园资源大幅拓展，普及水平快速提升。据统计，截至2017年底，全国共有幼儿园25.5万所，在园幼儿4600万人，学前三年毛入园率接近80%，入园难的问题得到明显缓解。

上海坚持以公办为主的普惠性发展方向。近年来，上海大力发展公办幼儿园，目前公办幼儿园占全市幼儿园比例已达62.23%。同时，还持续加大对举办非营利性民办幼儿园的倾斜、鼓励力度，让更多的非营利性民办幼儿园成为学前教育普惠发展的重要组成部分。目前，上海市普惠性幼儿园已达80%。另外，每年将新建、改扩建30-60所幼儿园作为重点工作或市政府实事项目持续推进。

在幼儿教师队伍建设方面，全国专任教师数量从2010年的114.4万人增加到2017年的243.2万人，增加了128.8万人；教师学历层次大幅提升，专科学历以上幼儿教师占比由2010年的61.5%增长到2017年的80%；幼儿教师全员培训制度初步建立，切实提升了广大幼儿教师的科学保教能力。其中，上海的幼儿园专任教师在十年间增加了近2万名。

幼儿教师是办好学前教育的第一资源

在启动仪式上，朱之文要求坚持把幼儿教师作为办好学前教育的第一资源，把加快建设一支师德高尚、热爱儿童、业务精良、数量充足、结构合理、充满活力的幼儿教师队伍作为核心任务。上海在教师素养的提升上，也做出很多努力：一是加强对高校学前教育专业的科学规划，扩大招生计划；二是建立了市区校三级培训网络，每一位教师五年内需完成360学时、高级教师需完成540学时的培训和研修才能进行教师资格注册； 三是对新入职的中小幼教师实行了见习教师规范化培训制度，要求新入职的教师除了要有教师资格证外，还要进行1-2年的见习培训，经考核合格后方能上岗。

同时，上海着力促进学前教育均衡发展。一方面，严格规范标准，努力托高底部，重点加强对民办三级幼儿园管理，积极通过委托附近公办幼儿园带教等办法提高办园质量，同时，依据已有规范进一步加强对全市幼儿园严格的过程监管，加大专项督查力度。另一方面，加强内涵建设，实现共同提高，积极推进城郊对口交流、委托管理、教育集团化等工作，充分发挥市级示范性幼儿园为首的优质园所的作用，加强对郊区幼儿园和区域内薄弱幼儿园的业务指导。 （吴婉莹 焦苇）