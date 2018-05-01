因陷入种族歧视风波，在美国被推到风口浪尖-星巴克:不消费，也可到店里坐

晨报记者 徐惠芬 综合报道

因为陷入种族歧视风波，咖啡连锁巨头星巴克在美国被推到风口浪尖。据《赫芬顿邮报》20日报道，现在，星巴克“出炉”了一项新政策，就是无论消费与否，客人都可以坐在咖啡店里，也可以使用店内的洗手间。

星巴克在19日发表声明称，星巴克致力于营造温暖的文化，让每个人都感受到自己是受欢迎的。

上个月，两名非洲裔美国男子进入费城一家星巴克咖啡店等候朋友，其间想借用洗手间，但遭到店员拒绝，理由是洗手间只对消费顾客开放。因为拒绝离开，在他们坐下后，该店经理又报警。警察以非法入侵为由，给这两人戴上了手铐，将他们逮捕。遭拘留数小时后，两人无罪释放。他们说，事发时正在店里等商业伙伴谈房地产生意。

当时，店内另一名顾客将事情发生时的部分视频上传到了社交媒体，立刻引起轩然大波。大批抗议者来到涉事的费城星巴克门店店外抗议，该店也被迫关闭。不少人还呼吁抵制星巴克，让星巴克“关门大吉”。

事发后，星巴克公司首席执行官凯文·约翰逊向这两名非洲裔美国男子道歉。《赫芬顿邮报》20日称，星巴克和这两名男子达成了和解协议，除了没有对外透露数额的赔偿金，还答应资助他们上大学。

按照协议，星巴克将向两人提供奖学金，资助他们免费在线攻读亚利桑那州立大学学士学位。亚利桑那州立大学是星巴克员工继续教育合作方，亚利桑那州立大学向星巴克在职员工提供在线教育课程，星巴克负担全部学费。

此外，费城市政府也与两人和解，向两人各支付1美元象征性赔偿，并承诺拨款20万美元支持年轻人创业。

费城市政府发言人说，市政府编制20万美元预算，按照两名当事人的设想，新设一个创业支持项目，“面向有志创业的公立中学学生”；两人不从拨款里拿一分钱。

除了取消洗手间“限令”，本月29日，星巴克还将暂时关闭全美8000家门店，对17.5万名员工进行反种族歧视培训。