再次拒绝接收赴朝采访核试验场废弃仪式的韩方记者名单-核试验场废弃，朝鲜拒韩记者采访？

陈丹（新华社专特稿）

韩国统一部说，朝鲜无限期暂停南北高级别会谈后，21日再次拒绝接收赴朝采访核试验场废弃仪式的韩方记者名单。

否认朝方向韩索要费用

当天上午9时，板门店联络电话正常接通，韩方再次向朝方发送记者名单，但朝方以没有接到上级指示为由拒绝接收。

统一部发言人白泰铉在例行记者会上说：“希望废弃丰溪里核试验场的活动不出岔子，按原计划进行。”

8名韩方记者报名采访。白泰铉说，正设法继续向朝方发送名单。

至于朝鲜是否会拒绝韩国记者采访，他不予作答。

丰溪里核试验场在朝鲜称北部核试验场，坐落于东北部咸镜北道深山。朝鲜迄今6次地下核试验都在那里完成。朝鲜外务省12日宣布，定于本月23日至25日之间举行北部核试验场废弃仪式，邀请中国、俄罗斯、美国、英国和韩国记者赴现场采访。

白泰铉否认朝方借采访核试验场废弃仪式向韩方索要费用。他说，一些媒体关于朝方要求赴朝采访的外籍记者每人支付1万美元签证费的报道有待核实。

统一部长官赵明均21日告诉媒体记者，希望朝方采取“积极”举措允许韩方记者采访，“我们会尽力到最后一刻”。

南北关系遇冷，活动推迟

一些分析师说，朝鲜取消核试验场废弃仪式的可能性不大。一名韩方消息人士20日说，一些迹象显示，朝鲜正对连接东部城市元山与咸镜北道省吉州市、即丰溪里核试验场所在地长270公里的铁路作分段维修和安全检修。

韩联社报道，那8名韩国记者中的一些人20日动身前往北京，试图到朝鲜驻华大使馆办签证。

朝方15日邀请韩方派一家通讯社4名记者和一家电视台4名记者采访，定于22日与其他外籍记者从北京乘专机飞往元山，择日乘火车前往丰溪里核试验场，采访和拍摄活动结束后，26日或27日从元山离境。

朝鲜16日突然取消原定当天的北南高级会谈，理由是韩国与美国启动战机大规模空中格斗演练。17日，朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权批评说，演练不停就不会有会谈。18日，朝方拒绝接收韩方记者名单。

与拒收记者名单相似，朝鲜迄今没有发函邀请一个韩国民间团体赴朝纪念“6·15共同宣言”发表18周年。

落实“6·15共同宣言”韩方委员会21日说，朝方先前发传真，说希望23日至26日在朝鲜首都平壤联合举办活动，纪念时任韩国总统金大中与朝鲜最高领导人金正日2000年发表的这一南北和解、合作宣言。

朝方迄今没有发来邀请函。而韩国民间人士访问朝鲜需要持朝方邀请函提前7天向统一部申请。这意味着韩方委员会只能推迟访朝活动，择日再办联合纪念活动。