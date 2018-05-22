新西兰女总理“全息投影”登台-“出席”科技周开幕式，成首位使用该技术的国家领导人

晨报记者 徐惠芬 综合报道

当地时间21日，新西兰科技周开幕。新西兰总理杰辛达·阿德恩以虚拟全息投影的方式，“出席”了开幕式。英国广播公司21日称，这也让这位80后女总理成为了首位使用该技术的国家领导人。

相对于二维的平面影像而言，全息投影可以产生三维的立体形象，不仅立体感强，形象也更逼真，可以动态全息显示。

直到现在，全息投影主要还是出现在科幻小说中，或者用来把过世的明星带回舞台。比如，在2014年的公告牌音乐奖典礼上，已故歌手迈克尔·杰克逊就依靠全息投影技术，“登台表演”了一首新歌。

21日，阿德恩选择以全息投影的方式，出席科技周开幕式并发表演讲，无疑与活动的创新主题很契合。阿德恩在演讲中称，新西兰一直是以创新治国，她还把国家的创新能力以及发掘意料不到答案的能力与毛利文化相联系，“有时，这被叫作pōtiki精神，家族里最年轻的一个人，敢于提出其他人不敢提的问题，并利用别人羞于把握的机会。这也是新西兰科技和创新故事的核心。”

不过，阿德恩不是首个想到利用全息投影技术的政客。2014年，当时还在竞选印度总理的莫迪就利用全息投影，同时“现身”各地竞选集会进行演讲。

37岁的阿德恩下月将“升级”为母亲，预产期在6月17日，她将休6个星期产假，其间由副总理温斯顿·彼得斯代理职务。