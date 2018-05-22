“上海牌”火箭助“鹊桥”连地月

记者 吴正彬 通讯员 薛恒盛 李一 胡芳芳

晨报讯2018年5月21日5时28分, 由中国航天科技集团公司第八研究院（又称“上海航天技术研究院”，以下简称“八院”）抓总研制的长征四号丙遥二十七运载火箭在西昌卫星发射中心以一箭三星方式成功将“鹊桥”和“龙江一号”“龙江二号”送入了预定轨道。

据长征四号丙火箭总指挥樊宏湍介绍，此次长征四号火箭在西昌的首发，也是八院运载火箭首次参与探月工程，同时也创下了八院运载型号在太原、酒泉、西昌三大基地均执行发射任务的历史纪录。

既然是第一次，研究人员肯定也攻克了许多新的挑战和考验。例如，为了完成地面测发控系统的安装调试，技术负责人李波先后四次赶赴西昌，就测发大厅和发射塔架设备安装调试进行协调。又如在火箭进行合练测试时，因计划原因，长征四号丙的合练状态和流程经过了调整，针对调整后增加的箭体吊装逆流程和再次转场对接等工作项目，试验队与发射中心充分交流，细化状态和工作流程，强化风险防控，有效确保了任务并行推进。

时隔20多年，长征四号丙运载火箭在西昌卫星发射中心成功发射，在助推“鹊桥”连接地月的背后，是一支平均年龄仅32岁的攻坚之师。据了解，在长征四号型号队伍中，80后队员占了绝大多数，平均都经历过十多发型号发射的锤炼，已是年轻的老兵。目前，这些年轻老兵已成家立业，父母孩子成了他们最大的牵挂。然而，随着长征四号型号任务的逐年增加，加班加点、轮番进场，成了长征四号型号工作的新常态。

据了解，由八院抓总研制的长征四号系列火箭，主要包括长征四号甲（代号CZ-4A）、长征四号乙（代号CZ-4B）和长征四号丙（代号CZ-4C）三型火箭，均为常温液体推进剂三级运载火箭。主要承担太阳同步轨道卫星与倾斜圆轨道卫星的发射任务，其出色的性能和战绩，获得国家、省部级多项荣誉称号。

据介绍，在“商业航天”和“低成本发射”蓬勃兴起的形势下，作为成熟现役型号，由上海航天人研制的长征四号系列运载火箭将持续在技术改进、流程优化、管理提升等方面下功夫，努力提高产品竞争力，以更加飒爽的英姿来完成未来的发射任务。