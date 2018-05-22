申城本周五入梅？ 目前还不符合条件-市气象局：判断是否入梅需考虑多重因素

晨报记者 谢 竲

上周申城出现了今年首个高温日，并成功入夏。昨天上午，有上海天气爱好者在微博发文称上海将于本周五入梅，引发了多方关注。继提前入夏后，上海又要提前入梅了吗？

入梅顺序“先南后北”

微博简介为“上海天气爱好者”的网友“@上海天气通—风云气象汇”昨日上午发文称，“官方会宣布本周五将入梅，广义上来看上周六已经入梅了”。虽然该微博关注度不算很高，但也有数十名网友留言评论，有对5月下旬入梅表示质疑的，更多的则表示了意外之情。

上周天气潮湿闷热，仿佛跳过梅雨天气直接入夏了，难道今年的“黄梅天”也要大幅提前？

“入梅不像入夏，有一个很客观的标准，上海一般要到6月中旬至7月上旬才宣布入梅”，市气象局首席服务官韩宁表示，判断是否入梅，需要考虑温度、降水日，以及气压等多重因素，近几日上海仍以晴雨交接的天气为主，温度暂时不高，体感并没有觉得很闷热，因此暂不符合入梅的条件。究竟今年申城何时开始入梅，还要等待气象部门界定。

据悉，按国家气候中心对梅雨监测区域的新划分标准，整个梅雨区自南向北可分为：江南梅雨区、长江中下游梅雨区与江淮梅雨区。入梅顺序肯定是先南后北，“江南”最先，“长江中下游”其次，“江淮”最末，而上海则处于“长江中下游梅雨”区，一般在6月中旬入梅。

明日放晴，周末再降雨

记者从气象部门获悉，昨天上海以阴到多云为主，一些地方有短时阵雨，降水总体较弱。由于仍处在地面冷气团中，气温仍然不高，全市最高气温大约在20℃-22℃之间，中心城区徐家汇站测得的最高气温为21.0℃。

今天上午预计仍是阴有小雨的天气，早晨前后东部沿江沿海地区有雾，下午到半夜雨势将有所增强，转阴有阵雨或雷雨。气温将进一步回升，预计最低气温20℃，最高气温可达25℃。

到了明后天，将重新迎来晴好天气，但周五后期到周六，本市又将出现阵雨或雷雨的天气，最高气温能达到27℃-29℃。



[新闻延伸]

此次有网友自行传播不符合事实的“入梅信息”，对一些市民会造成误解。而网络上传播各类“天气信息”的行为也屡见不鲜，更有人为吸引眼球、流量而夸大其词。

记者了解到，根据2015年5月1日实行的《气象预报发布与传播管理办法》规定，除气象台外，其他任何组织或个人不得以任何形式向社会发布气象预报，违者最高可处以5万元以下罚款。但一直以来，什么样的行为才算构成向社会发布气象预报，如何界定法规的红线，却一直没有定论。