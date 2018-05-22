夏季当心误食毒蘑菇-野生蘑菇中毒要尽早催吐洗胃

晨报记者 徐妍斐

夏季天气炎热，雨量充沛，进入野生毒蘑菇生长旺盛期，同时也进入了误食野生毒蘑菇中毒的高发期。宝山区市场监管局近期提醒消费者，要提高自我防范意识，不采、不食、不买、不卖野生蘑菇。

我国有毒蕈类超百种

自然界有许多菇类含有毒素，不宜食用，普通人并不能辨识有毒无毒，最终因误食而中毒。毒蘑菇又叫毒蕈，是指食后可引起中毒的蕈类。

目前，在我国已鉴定的蕈类中，可食用蕈近300种，有毒蕈类约100多种；其中含有剧毒可致死的近10种，如褐鳞小伞、肉褐鳞小伞、白毒伞、褐柄白毒伞、毒伞、残托斑毒伞、毒粉褶蕈、秋生盔孢伞、包脚黑褶伞、鹿花蕈等。毒蘑菇所含毒素为蕈毒素，可引起中毒。

最常见的中毒类型为胃肠炎型。中毒潜伏期较短，一般多在食后10分钟-6小时发病。主要表现为急性恶心、呕吐、腹痛、水样腹泻，或伴有头昏、头痛、全身乏力。神经精神型则从中毒症状可以分为神经兴奋，神经抑制、精神错乱，以及各种幻觉反应。此类症状可在发病过程中交替出现，或仅有部分反应，有的病人还可伴有胃肠炎症状。

含溶血型毒素的毒蘑菇中毒潜伏期比较长，一般在食后6-12小时发病。除了有恶心呕吐、腹痛或头痛、烦燥不安等病症外，可在一两天内由于毒素大量破坏红血球而迅速出现溶血症状。主要表现为急性贫血、黄疸、血红蛋白尿、肝及脾脏肿大等。

此外，中毒类型还有光过敏性皮炎型。当毒素经过消化道被吸收，进入体内后可使人体细胞对日光敏感性增高，凡日光照射部位均出现皮炎，如红肿、火烤样发烧及针刺般疼痛。潜伏期较长，一般在食后1-2天发病。

肝损害型中毒更严重

更为严重的，有肝脏损害型。这是引起毒蘑菇中毒死亡的主要类型。毒素主要为毒伞肽类和毒肽类。这些毒素对人体内肝、肾、血管内壁细胞、中枢神经系统以及其他组织细胞的损害极为严重，最终因造成人体多器官功能衰竭而导致 死 亡，死 亡 率 高 达90-100%。

毒蘑菇中毒还会引起呼吸与循环衰竭病症。以中毒性心肌炎、急性肾功能衰竭和呼吸麻痹为主，瞳孔稍散大，但无昏迷，无副交感神经兴奋样症状，也无黄疸、肝大，肝功能检查一般正常。有的病人初发时有呕吐或腹痛，头晕或全身酸痛、发麻、抽搐等。其毒素不详，潜伏期20分钟至1小时，最长达24小时，此型死亡率高，应注意早期治疗。

野生毒蘑菇难鉴别

在此，食药部门提醒消费者，对于野生蘑菇，目前尚未形成消费者可以用来鉴别其是否有毒的简易科学方法，预防食用野生蘑菇中毒的根本办法就是不要采食野生蘑菇，不要购买个人采摘售卖的野生蘑菇。同时，也不要轻易食用没吃过或不认识的野生蘑菇，也不要食用在野外自然环境生长的蘑菇。

食品生产经营者对不认识的蘑菇应做到“三不”：即不采摘、不加工、不经营。餐饮单位要加强原料检查，避免采购和食用野生蘑菇。由于有毒蘑菇与普通蘑菇很难鉴别，仅依靠民间流传下来的所谓经验并非科学可靠，以致时常发生“误食”野生毒蘑菇引起的中毒事件。对于不认识的蘑菇，食品生产经营者要做到不采摘、不加工、不经营，确保所加工、经营的蘑菇中未混入有毒品种。

目前，对毒蘑菇中毒尚无特效疗法。消费者在家食用或在外就餐误食野生蘑菇后出现疑似中毒或中毒症状，要尽早采用催吐、洗胃、导泻、灌肠等方法，迅速排除毒素，同时应尽快到医疗机构接受治疗，同时还应保留病历和化验报告等相关资料。

餐饮单位一旦发生毒蘑菇引起的食品安全事故，应立即配合救治患者并及时报告相关部门，做好事故的调查处理工作。