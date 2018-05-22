网购化妆品前可先查产品“底细”

记者 徐妍斐

晨报讯 网上的化妆品到底是不是正版？各种牌子化妆品买了一堆都往脸上抹？5月21日至5月25日，上海市食品药品监督管理局在全市范围内组织开展“5·25护肤日”宣传活动，引导公众树立科学护肤和理性消费意识。

活动期间，将重点围绕宣传化妆品安全监管的法律法规、化妆品基本知识和不良反应相关知识、化妆品安全提示、本市化妆品监管和不良反应监测相关情况等内容，通过电视、广播、网络、微信、展板、讲座、宣传手册的方式开展系列宣传活动。

市食品药品监督管理局会同市药品和医疗器械不良反应监测中心、徐汇市场监管局，5月25日在襄阳公园举办“5·25护肤日”宣传活动，邀请相关哨点医院、协会、专家、媒体共同参与，设立主题展板，发放宣传手册，播放化妆品不良反应监测宣传片，接受消费者现场咨询。

5月21日至5月25日，“上海食药监微信”还将每天推送化妆品安全方面的科普知识和相关信息，包括染烫发知识、化妆品网络消费提示、本市化妆品不良反应监测哨点医院名单等等内容。

市食药监局提醒消费者，选购化妆品时，要仔细查看产品的企业名称、生产许可证号、生产日期、有效期、使用方法、注意事项。可登录国家药品监督管理局“数据查询”及“化妆品”栏目查询产品的真实情况。购买产品时，要注意索要发票和购物凭证，留好对方的真实姓名和联系方式，保存好相关聊天记录和有效证据，以备维权应尽量选择证照齐全、有固定经营场所的商店、超市以及合法的网站购买化妆品。

如果发生了化妆品不良反应，请立即停止使用并及时就诊。您可以携带使用过的化妆品及外包装至本市化妆品不良反应监测哨点医院皮肤科就诊，同时配合医生上报化妆品不良反应报告。