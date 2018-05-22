崇明万亩“两无化”大米今秋上市-“两无化”指不用化学肥料、不施化学农药　以新零售等方式销售

记者 郁文艳

晨报讯 昨天，从崇明传出消息：今年崇明将尝试1万余亩水稻田生产不用化学肥料、不施化学农药的“两无化”大米，还有3万亩水稻全过程采用绿色生产模式培育种植。

5月21日，2018中国·崇明“两无化”大米战略合作启动仪式在崇明区举行，崇明区政府向此次制定的5家“两无化”水稻生产基地代表正式授牌。启动仪式后，“两无化”大米就将进入种植阶段，预计将于今年10月前后上市。

据介绍，除优异的自然条件外，崇明在种植绿色、有机水稻方面有着很多积累，不少合作社已经通过“稻虾”、“稻鳖”等种养结合的模式实现了使用有机肥，不用化学农药的目标。根据目前方案，18个生产环境优越、交通便利、有技术、守信誉、有规模、有种养特色的新型农业经营主体被选为种植优质水稻的对象，其中，“两无化”大米主要在三星镇新平合作社、新河垦区北湖现代农业发展有限公司、竖新镇春润合作社、中兴镇万禾合作社、农业园区新弘公司5家企业生产。

市农科院作物育种栽培研究所所长、市水稻产业技术体系首席科学家曹黎明介绍，这次1万多亩“两无化”稻米在品种上选择的都是香软品种，包括沪早香软1号和南粳46。由于是不用化学肥料、不打化学农药，加上品种的特点，产量的确比采用常规方式种植的其他水稻品种要低，“常规的亩产可以达到1300-1400斤一亩，但‘两无化’大米我们预估900-1000斤一亩。”曹黎明还指出，稻米的加工、保存、运输对最终煮出来的米饭口感也很有影响，为了提高口感，会让这次的“两无化”大米水分含量比一般大米高一点点。

“两无化”大米最早今年国庆前后小规模上市，11月之后大量上市，现在售价还没定，但拟将全部以订单化、网络化、新零售等方式进行销售，做高端楼宇、高档小区订单农业。