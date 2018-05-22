崇明农村2020年将实现“五美社区”全覆盖

记者 郁文艳

晨报讯 崇明首届“五美社区节”日前开幕，来自上海的20家基金会、民办非企业、社会团体代表分别与崇明13个乡镇的13个村居就生态产业、为老服务、关爱留守儿童等“城乡社区治理”项目正式签订合作协议，共同打造“五美社区“，即自然生态美、宜居环境美、绿色生产美、乡风文明美、生活幸福美。2020年，崇明农村将实现“五美社区”全覆盖。

2016年12月起，为贯彻落实中央提出的“创新农村基层社会治理，提升农村公共服务水平，促进城乡一体化建设，深入推进农村社区建设试点工作”的要求，崇明创新性地提出了“五美社区”，即自然生态美、宜居环境美、绿色生产美、乡风文明美、生活幸福美，致力打造一批管理有序、服务完善、文明祥和的农村社区建设示范点。截至目前，已成功创建1个全国级，8个市级，34个区级农村“五美社区”，计划再用3年时间，实现农村“五美社区”全覆盖。

崇明区区长李政介绍，崇明拥有上海最大的农村地区，正在世界级生态岛建设征程上的崇明将全面加强生态治理，积极发展生态产业，按照全市打造上海制造、上海服务、上海购物、上海文化“四大品牌”的要求，大力发展绿色生态农业、生态旅游业和绿色高端智造等新兴产业,不断提高生态经济发展的质量效益。

此外，将加快建设生态城镇，推进特色小镇建设，实施农民集中居住，打造更美丽的乡村风貌。