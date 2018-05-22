乘火车时安检仪附近最易遗失手机-今年以来上海南站1000多件物品被捡到　防狼喷雾等禁止携带上车

晨报首席记者 张益维 通讯员 林鸿志

今年以来，铁路上海南站捡到各类行李、钱包、手机等物品共1000多件，而安检仪附近是行李最容易遗失的地方。此外，售票处、候车室、厕所也是行李遗失的高发地。

售票处也容易丢东西

5月21日上午，市民王先生从火车上海南站进站乘车，通过安检口进站候车时才发现，自己装有14000元现金、银行卡、身份证等物品的背包不见了。他慌忙之下拨打报警电话向民警求助。最后，民警在安检仪旁找到了他丢失的背包，里面的14000元现金等物品一件不少。

“像这样物品遗失的案例太多了，几乎每天都会接到十几个求助电话，要么是乘客随身携带的贵重物品遗失在站内，要么就是人下了火车，东西还落在车上。”民警告诉记者。

而在火车站的服务台，记者看到，遗失物品中最多的是手机、钱包、旅行包、雨伞、身份证、水果零食等。

民警告诉记者，今年以来，上海南站捡到各类行李、钱包、手机等物品有1000多件，其中安检仪附近是最容易丢东西的地方，其次是售票处、候车室、厕所内。

为什么安检仪附近最容易丢东西呢？许多旅客进站时往往提着大包小包，但不知道随身携带的挎包也要过安检。旅客往往将大件行李放进安检仪后，在安检员的督促下才将身上的挎包放入安检仪。等过了安检仪后，有的旅客只顾着取大件行李，忘记了取挎包；再加上人多拥挤，手上东西又拿得多，拿错行李、丢东西的概率就大了。

花露水等属于限带物品

除了要注意别丢了东西，行李是否携带了违禁物品也要留意。2016年1月起，铁路部门对乘客带东西坐火车有了新规定，被称为新版“禁带目录”。虽然“禁带目录”实行已2年多，但是仍有部分旅客依然携带违禁品进站。

“今年以来，上海南站共查获违禁品61515件，其中各类刀具21300把，各类易燃易爆气体罐1015瓶，打火机15000只。男士们经常被拦截的东西，主要是摩丝、发胶、打火机等物品，女士们携带违禁物品的几率小一些，但需要提醒的是，花露水、指甲油是限带的，还有‘防狼喷雾’是不能带上火车的。”车站民警说。

据铁路警方介绍，除了规定的管制刀具以外，可能危及旅客人身安全的菜刀、餐刀、屠宰刀、斧子等利器、钝器以及电击器、弓弩、防狼喷雾等器具都禁止携带进站上车。

还有一些物品是限量携带的：每个旅客不得携带超过20毫升的指甲油、去光剂、染发剂； 不超过120毫升的发胶、杀虫剂、摩丝等自喷压力容器。



［民警提醒］

行李丢失后可向12306求助

●由于不少电脑包“长相”差不多，旅客间常出现拿错包的情况，民警建议旅客最好给自己的电脑包拴上一些个性装饰。

●对于行李较多的旅客，民警建议，行李应该整合，尽量减少件数，出发前数好一共有多少件，在下出租车、过安检、候车大厅、上车检票、上车放行李、下车拿行李等几个环节，都要数一数，看看数目对不对。

●最好能让随身携带的物品尽量做到不离手，手机、银行卡、钱包等贵重小物件要放在贴身部位，装有贵重物品的包在人多拥挤时最好背在胸前； 个人物品进行安检过程中，也要将注意力放在自己的行李物品上； 在等车和乘车的过程中不要拥挤以给小偷可乘之机，大件行李不要离开自己的视线范围，以免遗忘或丢失。

●如果乘客在火车站内发现自己的物品丢失了，可以马上拨打火车站派出所的值班电话反映情况，也可以打12306寻求帮助。