地铁开出专列礼赞社科大师

晨报记者董川峰报道 昨天，上海轨交9号线开出“礼赞上海社科大师”地铁专列，市民走进专列，就能领略陈望道、周谷城、胡焕庸、贺绿汀、冯契、王元化等68位社科大师的事迹，了解社科大师们的治学精神、学术传统和人格品质。

前不久在纪念习近平总书记“5·17”重要讲话两周年暨上海社联成立60周年会议上，发布了《市社联关于开展礼赞上海社科大师活动的决定》，向社会推出首批68位学术宏博、贡献卓著、德高望重的上海社科大师，他们来自历史、哲学、社会、经济、教育、文学艺术、国际关系等多个领域。昨天下午，由上海市社会科学界联合会、上海申通地铁集团有限公司共同举办的“礼赞上海社科大师”地铁专列启动仪式在轨交9号线马当路站举行。

“礼赞上海社科大师”专列在轨交9号线上运行，通过地铁这一载体号召全社会继承发扬社科大师们的宝贵精神财富，用社科大师们的精神来加厚加深上海这座城市的文化底蕴，为进一步打响“上海文化品牌”提供良好的社会土壤和人文环境。