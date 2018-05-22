加快清退不合格网约车辆和人员

晨报记者钟晖报道 针对网约车行业发生多起危害乘客安全的恶性事件，交通运输部近日表示，网约车行业不是法外之地，保障乘客安全是网约车规范发展的底线，要加快清退不合格的车辆和人员，对于屡次处罚不改，情节严重的企业，将启用对相关许可的撤销。

交通运输部运输服务司副司长蔡团结表示，要确保平台上注册的车辆和人员与实际的车辆、人员一致，并取得相应的资质，确保乘客的安全。同时要推进诚信体系建设，实施联合的惩戒名单。对一些严重失信的企业，以及相关的法人和经营人员，采取黑名单制度。

蔡团结表示，今年7月底将完成网约车信息保质保量完整地传输监管平台。对于屡次处罚不改，情节严重的企业，将启用对相关许可的撤销。

顺风车和网约车是不同性质的出行，规范私人小客车合乘，要探索建立政府部门、企业、合乘双方等共同参与的多方协同治理机制。交通运输部指出，合法的私人小客车合乘应当具备两个核心要件：一是以满足车主自身出行需求为前提，二是分摊部分出行成本或免费互助，而且驾驶员提供合乘服务每车每日不超过2次。

目前，国家的顶层设计是鼓励顺风车的，但确实有一些平台公司以顺风车的名义实际从事网约车的经营，所以管理部门将严厉打击这种借顺风车之名义从事网约车的活动，同时对顺风车实施合理引导。