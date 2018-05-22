松果爱学一教学点突然关门-公司股东关于如何退款意见不一　家长们担心数十万元学费打水漂

晨报记者 胡 迎

5月20日，对不少人来说，是一个浪漫美好的周末，但对于松果爱学（静安校区）的学员和家长们来说，却是一个揪心而愤怒的周末。“这家早教机构说是经营不善，要关门了！”“5月13日，已经有一些家长去维权，对方写下保证书，忽悠我们散去了。”“5月20日，我们又去了，但除了该机构法人徐某的空口承诺外，我们还是没要到一分退款”！

虽然松果爱学法人徐某承诺，会在5月底前退还所有消费者的剩余课时费，但这并不足以消除家长们的不安：为何会突然关门，该机构到底还没有能力退还学费； 若是走司法程序，又要多久才能拿到退款呢？

涉及60多名小朋友

5月4日，有部分购买早教课程的家长接到机构短信，称“静安校区内部装修，需要停课2天”，5月8日，原本应该恢复的早教课（除英语课外）仍未开启。

5月9日，从松果爱学离职的早教老师突然曝料说，机构从去年12月份到现在一直没有给老师交社保，中间沟通无数次但均无果。“之前也听说过不少培训机构卷钱跑路的事情，这让一些家长不由得警惕起来。”一名学员家长告诉记者。

5月13日，部分家长去松果爱学（静安校区）了解情况，相关负责人当时表示确实有资金压力，正在寻找新的资金入场，希望继续运营下去，并承诺如果无法继续运营，将在5月底之前退款。5月17日，有细心的家长发现，由于该机构拖欠4月26日至7月25日租金，物业在其门店张贴了“关于停止提供物业服务的函”，函中指出松果爱学拖欠租金20余万元。

5月20日，虽然英语早教课仍正常开课，但英语老师表示无法保证后续还能开课；5月21日，有家长来到静安校区，却发现机构内一片漆黑，这时才知道原本周一开始的托班也已经关闭了。

5月20日，一些家长再次去松果爱学（静安校区）了解情况，结果还是被泼了“冷水”。机构法人徐某表示，由于无锡校区拖欠租金，其名下资产包括房产和车辆已被冻结，目前只剩长宁校区在正常运营。

松果爱学其他两名股东虽没有露面，但通过其他方式向家长表示不会直接退款，请家长走司法途径解决。

据家长介绍，经过初步统计，目前涉及60多名小朋友，数十万元的课程费用。

有股东提议走法律程序

松果爱学（静安校区）自2016年底开业之后，就家长和孩子的体验而言，口碑还算是不错的，“很多都是老顾客了，对老师、环境都很熟悉，发生这样的事情一开始我们也非常震惊。”一名家长这样说道。

“松果爱学（静安校区）因为经营不当，已经持续亏损很久了。”徐某告诉记者，目前3个校区中，除了长宁校区还算收支平衡外，静安校区和无锡校区早已是入不敷出，其中无锡校区更是因为拖欠2017年2月1日至2018年4月30日的租金90余万元，被无锡市湖滨区人民法院列为“失信人”。

“现在正在积极筹措资金，希望尽快退还给消费者。”徐某告诉记者，如何筹得款项，主要靠的还是静安校区的整体转让所获费用加上长宁校区的收入兜底。但徐某也表示，目前静安校区的转让仍在进行当中，何时转让成功，并没有具体的时间表。

有一些家长感到不理解，为什么有的股东一定要通过司法程序才能退款呢？公司股东之一唐某向记者表示，这样的做法并不是针对消费者，而是觉得徐某作为公司法人“付出”的太少，所以要求由司法机构公证的判定每个人所应该承担的部分。“为了维持静安校区的运营，我和另一名股东可以说是该出的都出了，尤其是另一个股东为维持校区运营开销，前后支付了360万元，这都有流水可以证明的。所以我主张由法院判多少就赔多少。”

相关部门已介入调查

松果爱学是否在这周能给消费者一个明确的答复，5月底消费者的钱到底能否追回？

对此，静安区市场监管局表示，目前，已会同辖区街道和相关职能部门共同约谈松果爱学静安校区负责人。下一步，静安区市场监管局将密切关注事态进展，会同辖区相关职能部门督促该机构及时妥善解决后续事宜。



[业内分析]

早教机构课程费用缺乏专业监管

培训机构突然倒闭危害消费者利益并不是个例，其原因到底为何？

教育行业的一名业内人士表示，如今教育培训机构虽然市场很大，并且需求持续上涨，但准入和退出门槛都不算太高，造成了一定的竞争压力。同时，因为培训机构的日常人工成本的开销也非常大，一旦招不到学员或找不到“金主”，机构随时有关门的危险。另外，一个比较大的问题就是课程费用的管理上，一些早教机构还做不到专业的监管和规划。负责人为了门店扩张或者硬件升级，可能花着花着就发现钱不够了。“很明显，松果爱学并没有给他们的工作人员和物业开销留出足够的钱袋子。”

该人士分析，松果爱学教学点突然关闭，造成数十万元未授课费用尚未退还。一些家长在孩子身上的花费已超过万元的预付费，课时可能在半年甚至一年以上，而松果爱学已经把这些预付费用提前透支了。“后面一旦学生难招了，愿意加盟的‘金主’也没了，机构自然也就无法持续运营下去了。预付费合同中的当时承诺的再多课时，也成了一纸空谈。”