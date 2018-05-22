一个垃圾分类示范小区的“幕后功臣”

■小区居民垃圾分类意识不强，物业不得不聘请人员进行二次分拣

■有居民提出，虽可提高分类质量，但也会让一些人产生依赖思想

晨报记者 吴艺璇

在杨浦区的兰花教师公寓里，保洁员张师傅的工作比较特殊，他不清扫楼道、也不修剪绿化，从凌晨4点一直要工作到晚上11点30分，他需要经受住腐蚀物的恶臭，双手要不停地伸进居民们混装的垃圾里，对混在一起的干、湿垃圾进行分拣。

4月21日，上海市绿化市容局发布了《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018年—2020年）》（以下简称“《计划》”），明确要建立生活垃圾的全程分类体系。

然而，《计划》发布一个月，一些小区依然还需要聘请保洁员来对生活垃圾进行二次分类，居民们的垃圾分类意识依然亟待提升，而像张师傅这样的垃圾分拣员，双手依然停不下来……

始于凌晨4点的垃圾收运

5月18日凌晨4点，天还未亮，张师傅便开始了一天的工作。他是兰花教师公寓的垃圾分类保洁员，负责小区880户人家的垃圾清收、分类工作。

兰花教师公寓，一共有11个垃圾回收点，每个点均放置干、湿两种垃圾桶，小区入口处的垃圾回收点还多设了“可回收物垃圾桶”和“有害物垃圾桶”。

在小区的垃圾房，张师傅一个巧劲将垃圾桶扛过肩，再放到电动三轮车的后斗上——后斗刚好能放两个桶，一个装干垃圾的黑桶，一个装湿垃圾的红桶。他用麻绳拴住后斗，最后在车尾挂上两个装可回收物的麻袋，身子一斜上了车，开往小区的垃圾回收点。

张师傅习惯先到小区入口的垃圾回收点收垃圾，由于干湿垃圾桶内各类垃圾混杂，张师傅无法在短时间内做到精确地分开，只能花10分钟在这里先简单地分一次，把容易区分的垃圾先分开。

通常情况下，把小区11个垃圾回收点的第一趟垃圾收完，天已亮了。此时，五角场环卫所的湿垃圾清运车，会开到小区侧门，将张师傅前一天晚上分好的湿垃圾运走，干垃圾则在下午3点左右前来清运。

晚上开始最复杂的分拣

从凌晨4点开始，为了避免垃圾回收点的各个垃圾桶被塞满，张师傅会不停地重复上述垃圾收运工作，将小区里的垃圾统一运到小区的垃圾房，直到晚上9点左右。

5月18日晚上9点30分，当天的垃圾收运工作比往常结束得晚了一点，垃圾分类工作进入到最复杂的分拣阶段，张师傅称之为“倒桶，他换上一副新的一次性餐用手套，再套上紫色胶质手套，这两个内部防脏水、外部防割伤的“双重手套”是他最重要的护具。

黄色的路灯照着小区露天的垃圾房，灯光微弱。张师傅将未分类的黑色干垃圾桶排成一排，边上备好一个红色湿垃圾桶，两只手快速地来回挑拣着。

一包垃圾是否经过居民的分类，张师傅会先通过眼睛判断，再放在手里揉捏一下。如果遇上一包分得很彻底的湿垃圾，他总是会夸上几句：“你看，这包就分得很好，这是一包完整的蚕豆壳，我分起来就很方便了。”张师傅用手指捏紧装蚕豆的塑料袋，往两边一扯，只需几秒钟，一包蚕豆壳就被倒进了湿垃圾桶里。

然而，这样的“好事”并不多见。食物残渣和生活垃圾混在一起的情况是最普遍的，每次分拣到这样的混装垃圾，张师傅都要一点一点地将食物残渣挑出，再吐槽几句：“你看，这包就不行了，有干的有湿的，全混在里面了。”

1个小时后，4个黑色垃圾桶里的混装垃圾已经被分拣完毕，分成了一桶湿垃圾和一桶干垃圾。除了分拣干湿垃圾，张师傅还把可回收的废旧鞋子、衣服挑了出来。

晚上11点30分，张师傅将分拣好的8桶湿垃圾排列好后，一天的工作才算接近尾声。

来不及午休也无法休假

张师傅在兰花教师公寓从事保洁工作已有18年，两年前开始接手垃圾清运工作。为了做好小区的垃圾分类，物业对张师傅有严格的要求：小区各垃圾回收点的垃圾桶不得有溢出、不得有异味。

“这个工作就是和时间赛跑。”两年前，张师傅并不像现在一样得心应手。那时候，到垃圾回收点收满一车垃圾后，他便拉回垃圾房分拣，将收回的垃圾进行干、湿分拣，等分好后再继续到各个回收点收运垃圾。但张师傅发现，这种方法行不通，等他分拣好垃圾，发现有些回收点的垃圾桶都满了。虽然他紧赶慢赶着分拣，却总也赶不上垃圾增加的速度，始终被甩在后头。

“刚开始没技巧，现在时间长了就掌握了。”张师傅口中的技巧，便是他现在一天的工作常态，从凌晨4点第一次收运，到晚饭后最后一次收运，循环往复不停地到各个回收点收运垃圾，然后到晚上9点许，统一开始分拣一整天收运的垃圾：“晚上9点以后扔垃圾的人少了，垃圾桶里不容易堆积，我就可以定定心心分拣干、湿垃圾了。”

张师傅的工作每天如此往复着，他甚至来不及午休，也基本无法休假，只是偶尔妻子会帮忙搭把手。

示范小区的“尴尬”之处

对于张师傅的辛苦，小区居民都看在眼里。因为张师傅的努力，兰花教师公寓成了五角场镇垃圾分类的示范点。

但在小区一名提倡生活垃圾全程分类的居民看来，“垃圾分类示范小区”并不值得自豪，因为都是张师傅在帮大家二次分类，并没有从根本上提高整个小区居民垃圾分类的自觉意识和行动。”

在上述居民看来，在生活垃圾“一分到底”持续推进的当下，张师傅“垃圾分拣员”这份职业，本身就是一个尴尬的存在。“垃圾分拣员虽然可以有效保障小区垃圾分类质量，但也会让一些居民产生依赖思想，不利于这部分人养成分类投放的习惯。”

这就像一枚硬币的两面。

“我们都很认可张师傅的工作。”小区物业负责人坦言，小区居民垃圾分类的意识有待提高：“有些居民分是分的，但没有那么仔细；有些人干脆不分。恰恰是因为小区的垃圾分类工作，无法满足环卫所干湿两类垃圾的清运标准，我们才不得不聘请像张师傅这样的垃圾分拣员，进行二次分拣。”

“如果小区居民都能把垃圾分类做好，张师傅就不会工作得这么辛苦了。”上述居民说，值得期待的是，这段时间小区居民对于垃圾分类的重视程度越来越高了。在居民上班的早高峰，小区居委会经常安排身着马甲的志愿者在垃圾回收点监督，一旦发现有居民扔垃圾时放错了桶，或者没有分类，都会当场指出。

此外，小区物业也在各垃圾回收点放置了垃圾分类的宣传标语和图示，物业负责人说：“我们也希望以后张师傅的工作只是清运垃圾，分类的工作量可以越来越小。”



[专家说法]

垃圾分类治理是提升社会治理能力的契机

“雇保洁员对垃圾进行二次分拣，是社区垃圾分类的常态。”复旦大学环境科学与工程系副教授陈红敏坦言，这份工作是因为小区居民垃圾分类效果不理想，物业为完成垃圾分类目标而产生的一份职业。

“我个人认为你与其去聘请一个长期的二次分拣保洁员，不如聘请一个长期的垃圾分类指导人员。在居民投放时进行当面指导、纠正。这对居民来说也是一种暗示。”陈红敏表示，一个小区如果有一半的人参与垃圾分类，最后的效果和完全不分类差距并不大，只有让80%以上的人参与垃圾分类，才可能有明显的改善。

在陈红敏看来，垃圾分类治理应该是一个提升社会治理能力的契机，不应该仅仅作为一项环保工作来做，而应当做一个提高社会治理能力的工作来抓。这样一来，相关部门考虑问题的视角就会不一样：“不仅仅要考虑达到干湿分离的比例有多高，而是要考虑这个机制应该怎么建立起来？一旦机制建立起来了，结果就会往好的方向发展。”

陈红敏说，目前关于垃圾分类的政策都是鼓励性、倡导性的，而不是强制性的，居民们或许知道垃圾分类很重要，但行动力甚微。只有“倡导者”和“先行者”变成“守法者”时，“违法者”才会在环境和机制的约束下，将垃圾分类变成习惯。