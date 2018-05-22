网络文学在上海也有望评职称-上海发布职称深改实施意见：将畅通自由职业者、民营企业等申报，今年启动中专技校教师评正高

记者 谢克伟

晨报讯 上海市委办公厅、市政府办公厅日前发布《关于深化职称制度改革的实施意见》（以下简称《实施意见》）。《实施意见》明确提出，把品德放在职称评价的首位，学术造假将被“一票否决”。

在评价标准方面，《实施意见》提出，将加大工作业绩在职称评价中的权重，推行代表作制度，不将论文等作为评价应用型人才的限制性条件，对长期在艰苦地区和远郊基层单位工作的专业技术人才，探索以专利成果、项目报告、工作总结、工程方案、设计文件、教案、病历等成果形式替代论文要求。同时，还进一步落实职称外语和计算机应用能力考试成绩不再作为本市职称评审申报的前置条件。

在评价方式上，《实施意见》则提出，将打破户籍、身份、档案等制约，进一步关注、畅通民营企业、外资企业、社会组织、自由职业者的职称申报问题。尤其为海外高层次留学人才等6类人才打通评职称通道。

而在评价试点方面，上海将积极探索新兴职业职称试点，如网络文学、社会工作、医学工程、景观造型设计等职称评价。另外还将稳步推行工程、经济、会计（审计）、统计、工艺美术、中专教师、技校教师、舞台技师、科研实验等系列正高级职称评聘。

《实施意见》透露，对已制定评价试点方案的工艺美术系列、中专技校教师正高级职称，今年将启动首次评价工作。

6类人才打通职称通道

●海外高层次留学人才回国5年内，可通过“直通车”比照国内同类人员直接申报高级职称；

●取得重大基础研究和前沿技术突破、解决重大工程技术难题、在经济社会各项事业发展中作出重大贡献的专业技术人才，可直接申报评审高级职称；

●贡献大、业绩突出的专业技术人才，可通过职称评审“绿色通道”突破学历、任职资历要求申报评审高一级职称；

●高峰人才提出评定意见后，由相应专业技术职务任职资格评审委员会确认相应专业技术职称；

●高校、科研院所、医疗机构等事业单位中经批准离岗创业或兼职的专业技术人才，在创业孵化期内可在原单位按规定正常申报职称，其创业或兼职期间工作业绩作为职称评审的依据；

●符合条件的高技能人才，可参加工程系列专业技术人才职称评审。