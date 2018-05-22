他五六岁时就听母亲讲岳母刺字的故事，“精忠报国”成为他一生追求的目标；

他曾到井冈山、大别山、陕北多地缅怀革命英烈，讲述英雄故事，号召大家铭记、崇尚英雄；

他说，“和平年代同样需要英雄情怀”，“不要让英雄既流血又流泪”。

他就是习近平。今天，让我们一起感受习近平总书记的英雄情怀。

1.“精忠报国”是我一生追求的目标

从小，习近平就在英雄故事的熏陶中成长。

他常谈起五六岁时随母亲买《岳飞传》《岳母刺字》等小人书的故事。习近平说：“买回来之后，她就给我讲精忠报国、岳母刺字的故事。我说，把字刺上去，多疼啊！我母亲说，是疼，但心里铭记住了。‘精忠报国’四个字，我从那个时候一直记到现在，它也是我一生追求的目标。”

1966年，上初中一年级的习近平听了焦裕禄的故事“受到深深震撼”。“记得1966年2月7日，《人民日报》刊登了穆青等同志的长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》……政治课老师在念这篇通讯的过程中几度哽咽，多次泣不成声，同学们也流下眼泪。”习近平动情地说到，“我们这一代人，是深受焦裕禄同志的事迹教育成长起来的。”

后来，当知青、上大学、参军入伍、当干部，习近平心中一直有焦裕禄的形象。1990年，习近平任福州市委书记时，以《念奴娇》的词牌填了一首《追思焦裕禄》。其中一句“暮雪朝霜，毋改英雄意气”，既是对焦裕禄为民情怀与英雄本色的致意，更是对自己的鞭策。

从大队支书到总书记，习近平始终牵挂着老百姓，为民服务、为国尽力。

2.我们要铭记一切为中华民族和中国人民作出贡献的英雄们

担任党和国家领导人后，习近平缅怀英烈的足迹遍布大江南北。

井冈山革命烈士陵园、红军长征会师纪念碑、华东革命烈士陵园、金寨县革命烈士纪念塔……这些地方都留下习近平向英雄致敬的脚步。

习近平崇敬英雄，也喜欢讲英雄故事。

讲抗日英烈，习近平提到一位母亲。他说，北京密云县一位名叫邓玉芬的母亲，把丈夫和5个孩子送上前线，他们全部战死沙场。华北平原上的一个庄户人家写下这样一副对联：“万众一心保障国家独立，百折不挠争取民族解放”；横批是：“抗战到底”。这是中华儿女同日本侵略者血战到底的怒吼，是中华民族抗战必胜的宣言。

讲革命先烈，他多次提到“狼牙山五壮士”、“白刃格斗英雄连”、“刘老庄连”、董存瑞、邱少云、黄继光等。他说，回想过去那段峥嵘岁月，我们要向革命先烈表示崇高的敬意，我们永远怀念他们、牢记他们，传承好他们的红色基因。

讲维和英雄，他在谈到维和行动中殉职的和志虹时说，（她）留下年仅4岁的幼子和年逾花甲的父母。她曾经写到，大千世界，我也许只是一根羽毛，但我也要以羽毛的方式承载和平的心愿。这是她生前的愿望，也是中国对和平的承诺。

在习近平看来，一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。包括抗战英雄在内的一切民族英雄，都是中华民族的脊梁，他们的事迹和精神都是激励我们前行的强大力量。

3.实现中华民族伟大复兴的目标需要英雄精神

“我们不是历史虚无主义者，也不是文化虚无主义者，不能数典忘祖、妄自菲薄。”面对一些时不时出现的歪曲历史、贬低英雄等现象，习近平态度坚定地予以回击。

在他推动下，中国以立法形式设立了烈士纪念日、中国人民抗日战争胜利纪念日和南京大屠杀死难者国家公祭日；2015年12月14日，中共中央政治局会议审议通过了《关于建立健全党和国家功勋荣誉表彰制度的意见》，决定成立党和国家功勋荣誉表彰工作委员会；2018年5月1日起，《中华人民共和国英雄烈士保护法》正式施行。

他还强调，和平年代同样需要英雄情怀。

关于公安队伍，他说，每当听到公安民警在血与火、生与死的考验面前赴汤蹈火、流血牺牲的消息，我都深感心痛。

关于军人，他说，不要让英雄既流血又流泪，让军人受到尊崇，这是最基本的，这个要保障。

在他的引领下，铭记英雄、崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄，正成为社会的风尚。

习近平曾满怀深情地说：“中华民族从站起来、富起来到强起来，经历了多少坎坷，创造了多少奇迹。”在他看来，今天，中国正在发生日新月异的变化，我们比历史上任何时期都更加接近实现中华民族伟大复兴的目标。实现我们的目标，需要英雄，需要英雄精神！