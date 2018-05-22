习近平总书记开拓“美丽”新境界！

全国生态环境保护大会18日至19日在北京召开。习近平总书记指出，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。十八大以来，习近平总书记对生态环境保护和生态文明建设的讲话、论述和批示、指示达300余次！

△习近平在全国生态环境保护大会上发表重要讲话

从“宁肯不要钱，也不要污染”到“两山论”，从绿色发展列入五大发展理念到“生态文明”写入宪法，习近平四十多年来一直思考生态文明建设问题。在总书记的高度重视和亲自推动之下，我国生态环境持续改善。与此同时，习近平生态文明思想也已逐步形成，开辟出中国特色社会主义思想的新境界。

从“宁肯不要钱，也不要污染”到“两山论”

在陕北梁家河，为解决当地群众大量砍伐树木烧火做饭、造成水土流失的问题，习近平带领群众在当地建成了陕西省第一口沼气池。

在河北正定，习近平主持制订的《正定县经济、技术、社会发展总体规划》特别强调：宁肯不要钱，也不要污染，严格防止污染搬家、污染下乡。

在福建，习近平曾形象地指出，“修了一道堤，人行车通问题解决了，但水的回流没有了，生态平衡破坏了；大量使用地热水，疗疾洗浴问题解决了，群众很高兴，但地面建筑下沉了，带来了更为棘手的后果；这类傻事千万干不得！”

△2001年10月，时任福建省省长习近平到长汀县调研水土流失治理工作，在河田世纪生态园为他捐种的香樟树培土浇水

在浙江，习近平提出：不重视生态的政府是不清醒的政府 ，不重视生态的领导是不称职的领导，不重视生态的企业是没有希望的企业，不重视生态的公民不能算是具备现代文明意识的公民。

△习近平在浙江工作期间一次调研的视频影像资料（来源：浙江在线）

2005年，习近平在浙江工作期间提出：“我们过去讲，既要绿水青山、又要金山银山，实际上绿水青山就是金山银山。”这就是著名的“两山论”。

2008年，已经到中央工作的习近平在中央党校发表重要讲话，针对“两山论”再次强调：要牢固树立正确政绩观……不能只要金山银山，不要绿水青山。

从“宁肯不要钱，也不要污染”到“两山论”，从地方到中央，习近平有关生态文明建设的思考从朴素的想法到逐步形成理论体系，在时间推移的过程中越来越深入。

生态文明建设已经成为一种执政理念

十八大之后，习近平总书记多次就生态环境保护和生态文明建设作出重要指示，他曾明确指出，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。同时，他也表示，环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。生态文明建设已经成为一种执政理念和治国方略的表达。

△央视原创时政微视频丨美丽中国说

从生态文明建设纳入“五位一体”新提法到绿色发展写入五大发展理念，从“美丽”纳入国家现代化发展目标到写入宪法，在总书记的引领下，生态文明建设在国家发展和治理体系中的地位越来越高，总书记对建设美丽中国的思索也越来越具有战略性、前瞻性，体现出他对人民负责、对未来负责、对历史负责的深思远虑。

十八大以来生态文明建设硕果累累

△2013年4月，习近平在海南考察

在总书记的引领之下，十八大以来我国建立并实施中央环境保护督察制度，大力推动绿色发展，深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划，率先发布《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》，实施《国家应对气候变化规划（2014－2020年）》，推动生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。生态环境持续改善，硕果累累：

天更蓝。“大气十条”各项任务顺利完成。与2013年相比，2017年全国338个地级及以上城市PM10平均浓度下降22.7％，京津冀、长三角、珠三角等重点区域PM2.5平均浓度分别下降39.6%、34.3%、27.7%。 山更绿。五年多来，我国累计治理沙化土地1.5亿亩，全国完成造林5.08亿亩，森林覆盖率达到21.66%，成为同期全球森林资源增长最多的国家。 水更清。相比2012年，2017年全国地表水好于三类水质所占比例提高了6.3个百分点，劣五类水体比例下降4.1个百分点。

中国着力改善生态环境质量的有力举措还获得国际社会认可。2017年，联合国环境署发布了《中国库布其生态财富评估报告》，中国治沙经验成为样板。在第三届联合国环境大会上，塞罕坝林场建设者荣获联合国环保最高荣誉——“地球卫士奖”。

△塞罕坝

习近平生态文明思想开辟“美丽”新境界

从对生态文明建设的持久思考和深入论述，从主政一方保护生态环境到引领美丽中国建设的生动实践，习近平生态文明思想已经形成，开辟了中国特色社会主义建设的新境界。

中共中央党校哲学部教授毛卫平指出，习近平总书记关于生态文明的思想，在中国特色社会主义建设伟大实践的基础上，发挥中国传统文化的优势，吸取人类文明积极成果，运用并深化了马克思主义理论，不但使之在中国大地生根，成为建设美丽中国、实现中华民族永续发展的科学指南，而且在全球范围内积极发挥作用，成为构建人类命运共同体思想和实践的重要组成部分。

在习近平生态文明思想的指引下，只要我们驰而不息、久久为功，美丽中国必将铺展更加壮美的图景。同时，也能够为人类生态文明建设做出更大的贡献。

▌资料来源：央视新闻 人民日报 中国共产党新闻网