为改革创新撑腰，“为官不为”行不通了

近日，中共中央办公厅出台了《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，树立重实干重实绩的用人导向，要求大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部。引人注目的是，在要求贯彻落实的通知中特别点明，对敢抓敢管、不怕得罪人的干部，符合条件的要大胆用；要建立激励机制和容错纠错机制，宽容干部在工作中特别是改革创新中的失误错误，旗帜鲜明为敢于担当的干部撑腰鼓劲。

这显然是有现实针对性的。

新时代呼唤新担当、新作为，呼唤全面改革创新，要凝聚亿万人民群众的共识，也需要各级领导干部迎难而上、不计毁誉的闯劲干劲和担当精神。改革走到今天，碰到的全是“硬骨头”，不管在哪个领域，改革者遭遇的挑战，必是一场触动既得利益、既有格局的深层变革。唯有敢于担当，才能无私无畏；唯有鼓励“敢于担当”，甚至宽容一些改革进程中的失误，才能更激发出改革者的创新勇气和智慧。

习近平总书记强调，“要强化改革责任担当，看准了的事情，就要拿出政治勇气来，坚定不移干。”他还具体地提出了“三个区分”：“要把干部在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误和错误，同明知故犯的违纪违法行为区分开来；把上级尚无明确限制的探索性试验中的失误和错误，同上级明令禁止后依然我行我素的违纪违法行为区分开来；把为推动发展的无意过失，同为谋取私利的违纪违法行为区分开来”。

值得一提的是，《意见》是以改革思维从制度上推进改革，从制度层面保护并且鼓励勇于改革创新的领导干部，为改革者解开束缚，也是旗帜鲜明地向“为官不为”的顽疾举起手术刀。不但是对改革创新者的激励，免其后顾之忧，也从制度的角度治庸治懒，让为官平庸者警醒：“太平官”的日子不好混了。

新的时代，改革需要再深入，思想需要再解放。进一步深化改革肯定有风险，但不改革，党和国家就有危险。利益多元，挑战频出，除了靠中央自上而下的顶层设计和强力推进，还要依靠众多领导干部在改革一线大胆创新、担当责任，逐一破解改革的具体难题。要从一些局部、领域、地方突破，对改革创新先行者来说，风险肯定很大。并不是所有的改革创新都能成功，特别是触动到深层的体制机制之弊，触动到既得利益阶层、部门或人群的“蛋糕”，必然面对重重阻力。那么，这个“风险”由谁来承担？

倒在司法改革第一线的上海高院副院长、全国优秀共产党员邹碧华，曾经这样陈述他的改革信念，“改革，一直是一点一点往前拱的”“背着‘黑锅’前行，是改革者必须经历的修行”。改革者固然要有这样的无畏勇气，牺牲精神和社会担当。当年，安徽凤阳最早尝试“包产到户”的18位小岗村农民，是“冒着杀头的危险”，按下触目惊心的红手印，方拉开中国农村改革的序幕。中国改革开放总设计师邓小平说过，改革“不要怕冒一点风险”，“克服一个怕字，要有勇气。什么事情总要有人试第一个，才能开拓新路。试第一个就要准备失败，失败也不要紧”。因此，如果从决策层面、制度层面，让改革者不背或少背“黑锅”，不会因失败而万劫不复，他们将更无后顾之忧，改革和创新也将更有效率。

允许试错、宽容失败，有助于化解目前改革创新工作中存在的思想顾虑、制度障碍、机制缺陷和利益藩篱等突出问题，有助于化解“干和不干一个样，干好干坏一个样”、“干得越多，风险越大”，扭转一些地方、一些领域改革创新动力不足、改革创新政策“碎片化”等倾向。改革创新的时机稍纵即逝，原地踏步可能就意味着失败。新的时代，在全国改革创新大局中，改革者正在负重前行，怎样让他们更加放开手脚、轻装上阵？眼下，答案就在这个意味深长的《意见》之中……