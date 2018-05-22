将改革开放进行到底｜评论员文章

一滴水可以反映出太阳的光辉，一个地方可以体现一个国家的风貌。鹏城深圳的勃兴，是中国40年改革开放的一个重要历史见证。

回首深圳的发展历程，特区成立之前，这里只是一个巴掌大的小渔村，只有两条小巷和一条200米长的小街；38年后，一座座摩天大楼巍然耸起、一条条繁华的街道经纬交织，现代化国际大都市拔地而起。改革开放之前，物资匮乏，凭票购买，以至于人们常在供销社门前为买东西发生一些口角；时至今日，“有啥吃啥”变成了“吃啥有啥”，人们追求的不再是“有没有”，而是“好不好”。正是改革开放，让深圳这片热土沸腾了起来，实现了从“一张白纸”到“奇迹之城”的伟大跨越。

因改革开放而生，因改革开放而兴，因改革开放而强。深圳近40年风雷激荡的雄浑篇章，映照出改革开放的伟大实践给神州大地带来的巨变。浦江之畔，改革开放在中国东部打开了一扇天窗，写就“浦东传奇”；南海之滨，改革开放大棋落子海南，昔日边陲海岛成为欣欣向荣的国际旅游岛；西北边疆，中欧班列疾驰向西，助推新疆霍尔果斯成长为戈壁明珠……“举头红日近，回首白云低”，一段段旧貌换新颜的壮阔历程，一个个史诗般进步的发展奇迹，有力证明了习近平总书记的重要论断：改革开放是决定当代中国命运的关键抉择，是当代中国发展进步的活力之源，是党和人民事业大踏步赶上时代的重要法宝，是坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的必由之路。

没有改革开放，就没有中国的今天，也就没有中国的明天。今天，随着改革进入深水区，中国又一次走到了历史关口。经济特区如何办得更好、办出水平，继续当好开路先锋？防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治这三大攻坚战如何打赢，阻碍发展的各方面体制机制弊端怎样革除？如何才能让中国特色社会主义更有说服力？除了深化改革开放，别无他途。毫无疑问，在更高起点谋划和推进改革，复杂程度、敏感程度、艰巨程度不亚于40年前。但因循守旧没有出路，畏缩不前坐失良机。拿出敢为天下先的胆魄，永葆“杀出一条血路”的闯劲，争当开拓者、实干家，就一定能让改革造就新气象、开放带来新活力，让发展打开新空间，让我们赢得“下一个40年”。

一切伟大成就都是接续奋斗的结果，一切伟大事业都需要在继往开来中推进。对改革开放40周年最好的纪念，就是不断在改革开放上取得新的进展。坚定不移坚持中国特色社会主义道路，坚定不移走改革开放这条正确之路、强国之路、富民之路，坚持改革不停顿、开放不止步，激荡百年的民族复兴梦想必将一步步实现，中国特色社会主义必将迎来更加广阔的前景。